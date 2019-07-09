2成台灣人有特殊基因 磺胺藥過敏風險高逾40倍

長庚醫院9日公布研究成果，林口長庚醫院皮膚部醫師陳偉迪指出，全台約有1/5民眾都帶有特殊過敏基因，服用磺胺類藥物釀嚴重過敏風險比常人高逾40倍。（長庚醫院提供）中央社記者張茗喧傳真 108年7月9日

（中央社記者張茗喧台北9日電）常用於治療嚴重青春痘的老藥磺胺類藥物恐是釀成過敏的重要元凶之一。長庚醫院研究發現，全台約有1/5民眾都帶有特殊過敏基因，服用磺胺類藥物釀嚴重過敏風險比常人高逾40倍。

長庚醫院今天舉辦記者會公布這項研究成果，參與研究的林口長庚醫院皮膚部醫師陳偉迪表示，在服用、塗抹或注射藥物後，引發身體出現過敏反應，就屬於藥物過敏，過敏反應可能在數小時至1、2天內出現，也可能在2、3週以後才出現。

陳偉迪說，這次研究的磺胺類藥物具抗菌和消炎功能，問世超過百年，目前仍是作為抗生素或治療發炎性皮膚疾病的老藥，常用於治療漢生病、泌尿道感染、嚴重青春痘等疾病。

陳偉迪指出，目前已知約有3至6%人口對磺胺類藥物產生過敏，可能出現局部癢、紅疹等輕微過敏反應，其中又有1到2%會發展成嚴重藥物過敏，出現史帝文生強生症候群（SJS）、毒性表皮溶解症（TEN）等，症狀從全身紅疹水泡到大範圍的皮膚破皮和黏膜潰瘍，恐傷及五臟六腑併發肝腎衰竭導致死亡，死亡率高達30至40%。

長庚醫院研究團隊與台灣藥物過敏聯盟合作，分析過去8年來收治的嚴重藥物過敏的病人，發現60到70例都帶有一種特殊基因型HLA-B*13：01，服用磺胺類藥物引發過敏的風險比一般人高逾40倍，全台約有1/5民眾帶有這種特殊基因。

研究團隊也嘗試將磺胺類藥物加入病人白血球，發現藥物會藉由這種特殊基因活化毒殺免疫細胞，使其分泌細胞激素造成皮膚起水泡、破皮，導致嚴重過敏反應，顯示磺胺藥物在嚴重藥物過敏上扮演重要角色。

這項研究結果去年7月已發表在國際知名研究期刊「皮膚病學研究雜誌」Journal of Investigative Dermatology。

陳偉迪說，目前已可利用貼膚測試、藥物淋巴球活化試驗等方式，讓民眾在使用磺胺類藥物前先檢查是否有藥物過敏，降低嚴重過敏發生機率；他也提醒，民眾服用藥物後若出現皮膚紅疹、起水泡或嘴唇、口腔黏膜潰爛、發燒、喉嚨痛等症狀，應立即停藥並就醫，避免嚴重藥物不良反應等併發症發生。（編輯：方沛清）1080709