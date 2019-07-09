中市新增日本腦炎1例 住家3公里內有豬舍

（中央社記者郝雪卿台中9日電）衛生福利部疾病管制署今天公布台中市新增一名日本腦炎確定病例，台中市衛生局表示，已在個案住家3公里內發現一處豬舍，將持續調查其他高風險場所並懸掛捕蚊燈。

衛生局表示，依衛生福利部疾病管制署資料顯示，截至目前全國共有12例確定病例，其中1例死亡，台中市確診病例為住在沙鹿區50多歲男性，個案曾於6月21日出現發燒、嘔吐症狀，並於23日就醫，因症狀未改善，於26日再次就醫並收治住院，經通報檢驗於今天確診，目前已康復出院，同住者也無疑似症狀。

台中市衛生局長曾梓展表示，國內傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動，也建議可穿著淺色衣褲並使用防蚊液。

曾梓展指出，一般人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

衛生局呼籲家長，於幼兒年滿15個月時，儘速帶至衛生所或合約醫療院所完成第1劑日本腦炎疫苗接種，並間隔12個月後再完成第2劑疫苗接種，以保護幼兒健康。

衛生局還提醒，成人如住家或工作場所鄰近豬舍、禽舍或水稻田等高風險環境且擔心有感染之虞者，也可前往台中市旅遊醫學門診自費接種疫苗。（編輯：陳俊碩）1080709