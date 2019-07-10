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越南登革熱疫情升溫 全國8萬病例6死

最新更新：2019/07/10 16:55

（中央社河內10日電）越南衛生部疾病預防局昨天表示，今年初以來全國登革熱病例數破8萬，與去年同期相較增加3倍，造成6人死亡，預計全年登革熱病例數可能遠超過往年平均數。

越南「青年報」網站今天報導，登革熱最近進入高峰期，已有60個省市（越南共有63個省市）發現登革熱確診病例，以中部和南部地區病例數居多。

報導說，南部胡志明市今年初至今登革熱病例高達2萬4768例，比去年同期增加2.8倍，造成5人死亡。值得注意的是，當地6月初進入雨季後，登革熱疫情升溫，確診病例數大幅增加，造成醫院的病患收治壓力；僅僅6月有2人死於登革熱。

此外，中部廣治省（Quang Tri）與南部頭頓省（Vung Tau）和同奈省（Dong Nai）登革熱病例數最近也大幅增加，頭頓省一名24歲男子感染登革熱病毒，送醫搶救多天，因病情過重昨天宣告不治。

疾病預防局表示，過去全國年均登革熱病例數約為10萬例，預計今年全年病例數可能遠高於這個水準。疾病預防局鼓勵民眾採取適當措施防止蚊子滋生，認識感染登革熱病毒的症狀，及時前往醫院求治，以降低登革熱重症與死亡率。（編輯：郭中翰）1080710

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