預防投藥抗HIV 早期試驗證實植入型新藥有效

（中央社巴黎23日綜合外電報導）研究顯示，一種火柴大小的植入型藥物，可能為預防HIV帶來革命。臨床試驗顯示，高風險群植入這種裝置，最長可有一年時間不受感染。

法新社報導，研究人員今天在墨西哥登場的第10屆國際愛滋學會（International AIDS Society）大會發表臨床試驗結果。他們說，這最終可成為抑制HIV病毒的新方法。

此裝置使用的MK-8591分子的愛滋抑制效用，比市面上現有藥物強過約10倍，也有高抗藥性屏障。

默沙東藥廠（MSD）病毒學全球臨床研發主任羅伯森（Mike Robertson）告訴法新社：「這種裝置會緩緩釋出藥物，讓體內維持非常穩定的藥物濃度。預防性投藥真能讓你不受感染。」

HIV高風險群現在每天都得服用藥丸，才能確保不受感染。

聯合國本月發表愛滋病年度報告指出，2010年以來，全球愛滋病死亡率下降了1/3，2018年約有77萬人死於愛滋。

但報告警告，全球新感染愛滋的比率雖在降低，東歐與中東等地感染率卻大幅上升。羅伯森表示，這種植入型藥物或月服的藥丸活性成份相同，可提供高風險群更多選擇。（譯者：鄭詩韻/核稿：張佑之）1080724