保障食安與動物權益 立委結合民團推非籠飼雞蛋

（中央社記者范正祥台北26日電）保障食物安全及動物基本權益，國民黨立委王育敏和國際非營利動物保護組織Lever槓桿今天共同呼籲支持「非籠飼雞蛋」，並建議公營機構先響應。

王育敏和Lever槓桿項目經理馬子琪在立法院中興大樓共同召開記者會，關注蛋雞飼養環境，希望台灣能夠盡快跟上國際步伐，訂立推動非籠飼雞蛋的計畫。

王育敏表示，雞蛋是日常最普遍的食材，台灣目前還有很多籠飼雞蛋，母雞被困在極度擁擠的狹小空間，甚至有些是髒亂的環境，對蛋品品質也會產生疑慮，政府應輔導農民轉型，生產健康無害的雞蛋，支持非籠飼雞蛋是消費意識的覺醒。

馬子琪指出，國際上，友善飼養已是農場趨勢。在台灣，過去幾年，非籠飼雞蛋也逐年增加，政府已有初步支持，希望未來能夠看到政府組成工作小組繼續推動。

立委與動保組織向政府提出訴求，除了建議在公營機構先轉用非籠飼雞蛋，也希望政府提供更多經濟和技術支援，幫助農場更容易轉型成非籠飼模式，以及組成以推動非籠飼雞蛋為目的的工作小組或委員會，商討未來十年的進程。（編輯：林興盟）1080726