蔬果攤販110年起擬強制標產地 違者最重罰400萬

（中央社記者張茗喧台北1日電）路邊發財車常打著「拉拉山水蜜桃」「梨山高麗菜」等名號販售蔬果。為防消費糾紛，食藥署擬要求生鮮、冷藏等簡單處理的農畜產品標示產地，預計110年實施，違者最重罰400萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告「散裝食品標示規定」草案，食藥署食品組簡任技正陳瑜絢受訪時表示，現行規定僅要求具有公司登記、規模較大的業者，在販售散裝食品時須標示品名及原產國。

不過，食藥署近年屢接獲業者反映指出，許多不肖業者以進口貨充當國貨，甚至將其他地區的農產品冒充特定地區農產品，引發消費糾紛，才會決定將標示範圍擴及小型攤販。

陳瑜絢說，這次新制將分2階段實施，第一階段先針對販售「生鮮、冷藏、冷凍、脫水、乾燥、碾碎、研磨、簡單切割之農畜禽產品」，像是水果、蔬菜、魚、肉類以及果乾等產品，預計110年元旦上路；第二階段則遍及所有散裝產品，預計111年元旦上路。

她表示，未來新制上路後，業者販售散裝食品時，都須以卡片、標籤、立牌或懸掛標示等方式，註明散裝食品的原產國，業者也可以自願標示到更細節的地區；貼標籤在產品上的字體長寬不得小於0.2公分，其餘的標示方式字體不得小於2公分。

陳瑜絢強調，草案即日起將展開為期60天預告期，未來新制上路後，地方衛生局將不定期啟動稽查，要求攤商出示進貨證明文件，業者若標示不實，可依「食品安全衛生管理法」開罰新台幣4萬至400萬元；若未標示，則依食安法開罰3萬至300萬元罰鍰。（編輯：管中維）1080801