台灣鮮美荔枝進軍東京 可望明年東奧搶商機

上銀科技與中興大學合作研發荔枝保色、防失水技術，繼去年，今年第二度將台中荔枝銷日，24日在東京辦美荔分享會。台灣若要搶明年東京奧運商機，美荔受青睞的希望大。中央社記者楊明珠東京攝 108年6月24日

（中央社記者楊明珠東京24日專電）上銀科技與中興大學合作研發荔枝保色、防失水技術，再進度軍日本市場，今天在東京舉辦大型推介會，希望台灣鮮美荔枝可以在明年東京奧運搶得商機。

中華民國對外貿易發展協會、台灣青果合作社、上銀科技公司今天在東京舉辦台灣美荔分享會，介紹台灣研發的荔枝保色、防失水技術。台灣去年首度銷售2175公斤的色澤紅潤的鮮美荔枝到日本，今年預計銷日增加到7000公斤。

台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯表示，日本市面上較少看到荔枝，日本宮崎縣、鹿兒島縣有少量生產荔枝，台灣的荔枝大多是接受訂購，市占率第一，約占52%，都是生鮮荔枝進口到日本直送客戶家，通路上沒有正式上架。

陳英顯說，台貿中心正在規畫邀請日本大型通路商到產地考察，試吃、洽談，期待有大型通路商讓消費者能在實體店買到。

明年東京將辦奧運暨帕運，台灣能否搶到商機，陳英顯說，台灣農產品在日本頗受歡迎，去年銷日成長16%，今年1到5月繼續成長16%。冷凍蔬果包括生鮮與加工，除了芒果在日本市場已成熟，希望下一步香蕉重新發光發亮，鳳梨、荔枝再接再厲，也能成為明年主打星。

他說，明年東京奧運暨帕運期間，大批外籍觀光客將湧入，如何行銷台灣農產食品、加工食品很重要，希望能搶奧運商機，同時提升台灣形象。

被問到今年荔枝產量不多，東京辦台灣荔枝分享會是否能達宣傳效果，陳英顯指出，台日貿易的功能不僅是貨品交易，也是文化與生活品味的交流。

上銀科技公司董事長卓永財是推動研發荔枝保色、防失水技術的推手。他接受採訪時表示，這項技術愈來愈成熟，剛開始是保鮮期21天，目前提高到30天，未來有機會達40天。

他說，3月到日本，在五星級飯店吃自助餐或日本料理店吃到的荔枝，經常是冷凍殺菌而變成外殼黑色且失去水分的荔枝，與台灣的鮮美荔枝落差很大。

卓永財被問到是什麼動機邀請國立中興大學教授謝慶昌、林慧玲一起研發荔枝保色、防失水技術。他說，有一年他當教育部頂尖大學審議委員到中興大學訪問，因為他當兵時，部隊後方就是台中的荔枝園，所以就順口講，興大的農學在台灣是屬一屬二，應有很好的技術、現代的科技，讓鮮美的荔枝能在日本被享用。

後來，卓永財結合台中市政府、興大，由上銀出資研發，結合技術和產業，讓農業高質化。

他認為，台日距離近，日本對荔枝也很有概念，因為大家都對楊貴妃好像很有印象，於是從研發荔枝保鮮技術做為切入點，由學、產、官合作，把台灣塑造成高質化的區塊，這樣年輕人才有意願回鄉發展。

台中市荔枝栽培面積約1874公頃，年產量1萬4000多公噸，今年冬季低溫不足又乾旱，開花率極差，加上受到椿象危害，產量較去年減少7成。（編輯：王永志）1080624

中華民國對外貿易發展協會、台灣青果合作社、上銀科技公司24日在東京辦台灣美荔分享會。台灣去年首度銷售2175公斤的荔枝到日本，今年預計銷日7000公斤。中央社記者楊明珠東京攝 108年6月24日

上銀科技公司董事長卓永財（中）是推動研發荔枝保色、防失水技術的推手。他接受採訪時表示，這項技術剛開始是保鮮期21天，目前提高到30天，未來有機會達40天。中央社記者楊明珠東京攝 108年6月24日

台灣荔枝銷日，陳英顯指出，台日貿易交流某種程度是文化與生活品味的交流，譬如期待鮮美可口的荔枝也能讓日本民眾享受到。中央社記者楊明珠東京攝 108年6月24日