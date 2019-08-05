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七夕約會知性小旅行 名人故居避暑耍浪漫

最新更新：2019/08/05 16:06
「孫運璿科技．人文紀念館」是孫運璿任行政院長時的宅邸，是棟在大庭院中的二層樓和洋混合建築。七夕約會，不妨至名人故居消暑、感受知性氣息。圖為孫運璿故居展品。（台北市文化局提供）中央社記者陳怡璇傳真 108年8月5日
「孫運璿科技．人文紀念館」是孫運璿任行政院長時的宅邸，是棟在大庭院中的二層樓和洋混合建築。七夕約會，不妨至名人故居消暑、感受知性氣息。圖為孫運璿故居展品。（台北市文化局提供）中央社記者陳怡璇傳真 108年8月5日

（中央社記者陳怡璇台北5日電）七夕情人節，不妨來場名人故居小旅行，從孫運璿故居、錢穆故居到草山行館，不只有典雅建築及庭院可避暑、欣賞自然風光，也可一窺名人們深情的一面。

「孫運璿科技．人文紀念館」是孫運璿任行政院長時的宅邸，是棟在大庭院中的二層樓和洋混合建築。在館內「摯愛不渝」展間，有夫妻之間的情書，最濃情密意的一段莫過於「情深似海，其實世上最深的太平洋海溝，也沒有我愛你之深」。

位於士林外雙溪東吳大學校園內的錢穆故居，沿著故居內的楓林步道拾級而上，即可欣賞由錢穆夫人精心設計的庭園植栽，如楓樹、黃金竹、茶花等。

錢穆喜歡圍棋，但他不怎麼喜歡與人對弈，嫌費時傷神，只偶爾在夫人覺得心情煩悶時跟她下下棋。他曾說：「只有如此，勝也好，敗也好，可以不傷神」，因為夫妻之間不用談輸贏。

座落於陽明山國家公園的「草山行館」，是民國38年政府播遷來台後，前總統蔣中正與夫人擇定的第一處住所，館內保留了當時的書房、起居室及夫人的畫室。而從高處還可遠望關渡平原、社子島、觀音山，更可欣賞夕照，自然美景盡收眼底。

台北市文化局表示，七夕約會很適合到這些場館感受人文氣息與名人夫婦之間的深情，也是避暑好去處。（編輯：方沛清）1080805

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