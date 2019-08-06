蟑螂闖入耳朵恐傷耳膜 醫師呼籲室內保持乾淨

（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東1家耳鼻喉科昨天連續2名病患掛急診，1名女子因蟑螂闖進耳朵，拚命往裡面鑽的蟑螂，讓她痛得哇哇叫；另1男子則是蒼蠅飛進耳朵，疼痛難耐。

余耳鼻喉科醫師余文儀說，昨天上午1名30幾歲女子，匆忙的到診所掛急診，且痛得哇哇叫，問女子什麼問題，她表示，有東西闖進耳朵，不停地往裡面鑽，「這東西的腳有刺，痛死我了」。

醫師趕緊幫女子看診，耳朵裡面是1隻蟑螂，這蟑螂一直往裡面鑽「回不了頭，就像進入單行道」，牠的腳上都有刺，在耳朵裡抓、挖，可想像女子有多痛苦。

余文儀表示，確定是蟑螂後，5分鐘內就將蟑螂取出，長約1公分多。女子雖然解除痛苦，但看到是蟑螂，再度受到驚嚇。她說，起床時感覺到耳朵有異物進入，想要挖出來，沒想到越跑越進去，痛得受不了，趕緊掛急診。

隨後1名30幾歲男子也到診所掛急診，他說耳朵有東西跑進去，痛得受不了。男子表示，騎機車時，忽然感覺有東西跑進耳朵，一直往裡面鑽，應該是昆蟲。

余文儀說，這次跑進耳朵的比較小隻，是1隻蒼蠅，同樣往裡面鑽，讓男子疼痛，不到5分鐘就將蒼蠅取出。

余文儀提醒，寢室內要保持乾淨，減少像螞蟻、蟑螂等進入；如果有小生物進入耳朵，應該找醫生協助，因為有些小生物你越抓越往裡面鑽，尤其是蟑螂，這麼大隻進入耳朵根本無法迴轉，牠們腳上都帶刺，不僅痛，還會傷到耳膜。另外，也建議騎機車最好能戴全罩式安全帽，防止昆蟲飛入耳朵。（編輯：黃世雅）1080806