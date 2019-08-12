健保用藥排行榜出爐 C肝愛滋藥首進榜

（中央社記者張茗喧台北12日電）健保用藥排行榜出爐，去年全台共吃掉新台幣25.1億元心肌梗塞藥物，更有多達150萬人使用降血壓藥物，分居用藥金額、人數冠軍。另因政策因素，C肝、愛滋用藥均首次擠進20名。

衛生福利部中央健康保險署今天公布民國107年健保用藥統計，去年健保總額6853億元當中，藥品就占了1957億元、約28.5%，相較105年1703億元、106年1835億元，呈現逐年攀升趨勢。

健保申報金額前10名藥物當中，以治療慢性病、癌症用藥為主，金額最高的是預防中風、心肌梗塞的保栓通類藥物，用藥金額高達25.1億元；其次是降血脂的冠脂妥類藥物，花費23.3億元；第3名為乳癌用藥，花費22億元。

4至10名依序為血友病用藥花費21.2億元，B肝用藥18.8億元，C肝口服新藥18.4億元，治療高血壓及心絞痛的脈優類藥物17.9億元，慢性骨髓性白血病用藥17.1億元，C肝口服新藥16.8億元，第10名則為降血脂的立普妥類藥物16.3億元。

至於用藥人數最多前3名藥物清一色為三高藥物，用藥人數最多的是降血壓的脈優類藥物，多達150萬人用藥，其次是降血脂的冠脂妥類藥物，用藥人數超過65萬人，第3名同樣是降血脂的立普妥類藥物，用藥人數約46萬人。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰受訪時表示，為了消滅C肝，健保署自106年起編列專款給付C肝口服新藥，並逐年擴大給付，因此去年共有2款C肝新藥擠進藥物前10名，由於C肝新藥治癒率高，預計數年內患者人數、用藥金額都會大幅下降。

此外，原本由疾管署支付的愛滋病患者用藥，106年起用藥滿2年的患者藥費已改由健保支付，去年也首度擠進用藥金額前20名，共有9530人接受治療。

黃兆杰說，由於台灣人口老化加劇，高血壓、高血脂、糖尿病等三高疾病患者也愈來愈多，一旦染上三高疾病，就得終身服用藥物，民眾若想擺脫藥罐子人生，務必勤運動、維持身體健康。

台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道受訪時指出，有別過去10大健保用藥超過一半都是三高藥物，如今已被C肝等藥物追上，可能代表民眾對於三高疾病認知提高，可能代表早期發現者變多，用藥也更積極。

王宗道也提醒，慢性病是多年累積導致的疾病，年過50歲患者明顯增加，提醒年過40的民眾應逐年測量血壓、血脂、血糖、腰圍及體重，隨時注意有無胸悶、氣喘，也是心血管疾病的症狀，切勿等到發病才警覺。（編輯：管中維）1080812