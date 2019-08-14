1天2起豬屍現屏東海邊 防非洲豬瘟緊急送檢

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東縣墾丁萬里桐及小琉球龍蝦洞昨天分別發現豬屍，為防範非洲豬瘟，屏東縣動物防疫所人員立即採樣送檢，並將豬屍立即就地焚化掩埋，周邊環境進行消毒。

屏東縣動物防疫所表示，昨天中午接獲海巡署南部分署第六岸巡隊通報，在墾丁萬里桐潮間帶露營區附近沙灘發現1隻豬屍，身長約50公分，年齡約3-4個月大，因經水浸泡腫脹，外觀沒有明顯病徵。

由於豬屍發現地點偏僻，且附近沒有河流，防疫人員研判豬為鄰近鄉鎮海漂到萬里桐。

動物防疫所昨晚又接獲海巡通報，指在小琉球龍蝦洞旁發現1隻豬屍，經檢視豬屍約5個月年齡，體重約70公斤，屍身已明顯腫脹腐爛，但體型外觀仍完整可辨識，防疫人員研判是本島海漂至小琉球。

兩起豬屍案，防疫人員都採集檢體後送家畜衛生試驗所檢驗，並將豬屍立即就地焚化掩埋，周邊進行環境消毒。

動防所長李永文表示，檢驗報告16日出爐，再次呼籲，畜牧場或民眾家中飼養動物死亡，應以掩埋或委請動物屍體化製業者處理，切勿隨意丟棄動物屍體，以免病媒孳生、疾病傳播，違反規定者將依動物傳染病防治條例裁處新台幣5萬元以上、100萬以下罰鍰。（編輯：翁翠萍）1080814