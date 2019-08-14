新北爆本土登革熱疫情 侯友宜：全力備戰

（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市長侯友宜今天對中和爆首件本土登革熱病例表示，最近天氣一下子下大雨，一下子又豔陽高照，易有登革熱疫情發生。他要求各區區長面對登革熱高發生的危險期要全力備戰。

侯友宜今天接受媒體聯訪時表示，中和區傳出今年第一例本土登革熱病例後，他特別在上午市政會議指示市府團隊全力做好防疫工作，並責成市府副秘書長邱敬斌開會逐項檢查控制疫情。

侯友宜市表示，防疫登革熱是例行性重點工作，不能等發現登革熱病例才列為重點工作，這樣太慢了。

侯友宜表示，這起登革熱個案今天經疾管署確診為本土型登革熱，雖已痊癒出院，市府仍不敢掉以輕心，已針對個案曾經去過的所有地點全面消毒預防控制。

侯友宜說，最近的天氣「一下子下大雨，一下子又豔陽高照，這就是最容易造成登革熱的時期，所以我們各區公所、各鄰里一定要有面對作戰的態度，大家一起來。」

他表示，他要求29區區長全力備戰。他已在市政會議中要求各區公所每天都要動員逐一檢查，環保局、民政局也要通令同仁全部動起來，清潔絕對不是一次，是每天必須不斷地落實去做的事情。（編輯：李錫璋）1080814