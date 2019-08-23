天熱含糖飲料易變質 醫師建議2小時內喝完

（中央社記者張茗喧台北23日電）時隔近1年，老牌飲料蘋果西打再次傳出有懸浮物，引發民眾恐慌。醫師強調，凡是含糖分的飲料孳生微生物風險都比較高，尤其夏天天氣熱，建議飲料最好在2小時內喝完。

大西洋飲料公司近日接獲民眾客訴，在2000毫升的蘋果西打中發現懸浮物，業者昨天主動通報新北市衛生局，除停止問題產品生產線，同步預防性下架3月5日至8月18日生產的同規格產品，超過萬箱將回收。

實際上，蘋果西打並非第一次出包，新北市衛生局去年抽驗蘋果西打產品時，也曾在6件2000毫升大瓶裝中驗出黴菌及酵母菌汙染，導致酸敗、沉澱。

衛生福利部食品藥物管理署北區管理中心副主任鄭維智表示，過去飲料相關的稽查專案大多針對風險較高的鋁罐類飲品進行檢驗，含氣類飲料因成分相對單純，確實比較少檢驗。

不過，鄭維智坦言，由於蘋果西打成分中含有果汁，營養成分較複雜，殺菌上須採取更嚴格的處理，才能避免產品在儲存過程中腐敗或變質，未來將視衛生局調查結果，研擬進一步措施。

林口長庚腎臟科系臨床毒物科主任顏宗海告訴中央社記者，不論瓶裝飲料還是手搖飲料、有果汁還是沒果汁，只要含有糖分，微生物孳生風險都比較高，尤其夏天氣溫高，飲料最好在2小時內喝完，喝不完應放冰箱保存。

此外，由於口腔裡本來就有細菌，飲料一旦和嘴巴接觸就可能受到汙染，顏宗海建議，喝過的飲料最好不要放隔夜，避免把細菌喝下肚。（編輯：張雅淨）1080823