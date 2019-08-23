颱風白鹿逼近 台南主要水庫持續放水溢流

（中央社記者張榮祥台南23日電）颱風白鹿逼近，台南主要水庫接近蓄滿或已滿庫，其中曾文水庫持續調節性放水，南化水庫蓄滿溢流，台南市災害應變中心預定今天下午2時30分二級開設。

台南市政府今天中午宣布，因應颱風白鹿，台南市災害應變中心下午2時30分二級開設，相關風災的封路、水情訊息，也將公布在市府災害應變告示網。

供應台南民生及工業用水的南化水庫已蓄滿，持續溢流，經濟部水利署南區水資源局統計，南化水庫今年已蓄滿溢流4次。

以灌溉為主、全台最大水庫曾文水庫，8月7日開始調節性放水，如今已放水逾5億公噸，相當於一座曾文水庫的蓄水量。

南水局副局長鄒漢貴今天表示，南化水庫上午9時起，以每秒50公噸放水；若颱風白鹿為集水區帶來20毫米的雨量，曾文水庫水位將達到8月228公尺的滿水位，蓄水率可達93%，有效蓄水量可達4億7000萬公噸。

與曾文水庫相連的烏山頭水庫，蓄水率也突破9成，南水局最新水情資料顯示，烏山頭水庫蓄水率91.29%，有效蓄水量7146萬公噸。

鄒漢貴表示，南水局已成立應變小組，掌握颱風動態及降雨情資，全面檢點各項整備作業，搶修搶險廠商人員及機具都已進駐待命，以減低災害發生的機率。

至於高雄阿公店水庫，因進行排沙防淤作業，水庫處於「空庫」狀態。

屏東牡丹水庫也在調節性放水，放水量每秒30公噸，持續放水中。鄒漢貴說，目前牡丹水庫蓄水率雖僅66%，但因水庫容積較小，只要再進水800萬公噸，就會達到蓄滿2600萬公噸的滿庫狀態。（編輯：張雅淨）1080823