腸病毒就診重症雙創新高 疫情要燒到10月才降

腸病毒疫情持續上升，8月25日至8月31日腸病毒門急診就診共計1萬8452人次，且有5例腸病毒併發重症，就診人次跟重症單週確診數都創新高。中央社記者陳偉婷攝 108年9月3日

（中央社記者陳偉婷台北3日電）腸病毒疫情持續上升，處流行高峰，上週腸病毒門急診就診有1.8萬人次，且有5例腸病毒併發重症，就診人次跟重症單週確診數都創新高。估計疫情要到10月才會下降。

衛生福利部疾病管制署統計，近期國內腸病毒輕症疫情持續上升，仍處流行高峰期，上週（8月25日至8月31日）腸病毒門急診就診共計1萬8452人次，創今年單週新高，比前一週上升10.7%，以中南部縣市上升幅度較為明顯。

上週也新增5例腸病毒併發重症病例，為今年單週確診數最多。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增的5例腸病毒併發重症個案，為北部10個月男嬰、4歲女童、10歲男童、及南部5個月女嬰、2歲男童。其中4人檢出腸病毒71型併發腦炎、1人檢出克沙奇A6型併發急性下肢無力。

今年累計34例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（25例）。近4週社區腸病毒檢出型別則以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續活動；今年累計286例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以輕症及散發病例為主。

目前為腸病毒流行期間，疾管署副署長羅一鈞表示，民眾應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品和玩具，及教導幼兒落實正確勤洗手。幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

兒科醫師陳木榮也提醒，一旦發現幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送大醫院治療。

林詠青表示，防範腸病毒最好的方法是勤用肥皂洗手，很多家長會使用酒精性乾洗手等，但防範效果有限。如果有孩子確診腸病毒，使用物品應使用漂白水消毒，但務必經過稀釋，且當天稀釋後要當天用完，否則消毒效果會減少。使用漂白水消毒後，不要馬上擦拭，而是要停留10分鐘再用清水擦拭。（編輯：張芷瑄）1080903