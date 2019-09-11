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潮流弱海水濁 台東新港捕獲罕見波口鱟頭鱝

最新更新：2019/09/11 19:18

（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東新港漁港漁民昨日捕獲罕見的底棲魚類、俗稱「飯匙鯊」的波口鱟頭鱝。水試所魚類專家吳瑞賢研判，可能最近日海底水濁，誤入漁網。

台東縣成功鎮鯊魚博物館長陳文榮昨天下午在新港漁港拍賣市場，發現罕見的鯊魚波口鱟頭鱝，以及繡鬚鮫，將這2隻鯊魚買回，因已死亡多，無法放流。

陳文榮說，波口鱟頭鱝很罕見，4年前也在新港漁港發現過一隻，當時活體經送農委會水產試驗所東部海洋生物研究中心，再轉送屏東海生館。由於每年這段時間流水都會比較弱，潮流減弱、漁網比較下沉，因此會捕捉到這種底棲魚類。

東部海洋生物研究中心魚類專家吳瑞賢表示，波口鱟頭鱝活動在海底沙灘，因此東地區比較少見，前陣子颱風加上這幾天台東下雨，海水混濁，因此誤闖漁網，今天也有3隻繡鬚鮫落網。

東部中心主任何源興表示，波口鱟頭鱝又叫做飯匙鯊、魴仔、鱟殼鯊；這種嘴巴在下面的底棲魚類主要吃螃蟹、貝類，並不常見。

魚身頭部前圓而寬闊，魚體背面為藍黑色、有白色圓斑，長相十分獨特。個性溫馴，在大型水族館中餵食秀時總是繞著潛水人員轉、很受注目，很多國內外的大型水族館都會收養。（編輯：黃世雅）1080911

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