中秋連假尾聲 埔鹽順澤宮領取冠軍帽人潮不減

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）今天是中秋節連假最後一天，排隊準備領取彰化埔鹽順澤宮冠軍帽的人潮不減，另有主辦鐵人比賽的業者贊助發放的300頂冠軍帽也被索取一空。廟方估計，索取數量可能超過4萬頂。

挪威籍選手艾登（Gustav Iden）日前參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽拿下冠軍，被眼尖台灣網友發現，艾登頭戴的帽子是來自彰化縣「埔鹽順澤宮」，讓順澤宮的冠軍帽因此聲名大噪。中秋節連假期間，不少民眾前往順澤宮想要索取冠軍帽。

為滿足索取冠軍帽的人潮，廟方除開放現場登記索取，也可以採取電話預約方式。廟方指出，幾天下來，索取冠軍帽的數量太多，廠商製作帽子的速度趕不及民眾的需求，加上帽子要蓋上順澤宮字樣的大印，因此，決定今天下午5時後暫停索取帽子的登記。

另在台灣取得鐵人三項主辦權的「LAVA台灣鐵人三項公司」也與順澤宮聯絡，贊助1000頂的冠軍帽，其中300頂在今天於順澤宮發放，不少鐵人三頂活動的愛好者特別騎單車前來領取；剩下的700頂，回贈給廟方。

送帽活動中，排在第一位領取冠軍帽的余姓車友說，他住在基隆，昨晚騎著單車南下來到彰化埔鹽鄉，就與其他的車友一起睡在順澤宮，能夠領到冠軍帽，感到很開心。

埔鹽鄉長許文萍到場表示，冠軍帽讓埔鹽鄉知名度大增，未來計劃與廟方合作，打造自行車步道等，打造埔鹽鄉的觀光景點。

她呼籲，廟方的工作人員很多都是長者，每天晚上要幫忙把帽子蓋上大印很辛苦，要請大家多體諒。

順澤宮管理委員會主任委員魏信顧向媒體表示，目前初估登記索取冠軍帽可能超過4萬頂，但冠軍帽是結緣品，只送不賣，呼籲民眾認清有蓋上大印的帽子才是正牌的冠軍帽。（編輯：戴光育）1080915