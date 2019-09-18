出現學童疑似腸病毒致死 苗栗縣緊急採購耳溫槍

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣出現疑似腸病毒重症學童死亡，引發家長恐慌，縣長徐耀昌今天指示教育處動用第二預備金300萬元，緊急採購耳溫槍配發給全縣國小班級，進教室前先量體溫，加強防疫。

苗栗縣政府今天發布新聞稿指出，針對社群網站流傳縣內某學校學童疑似因腸病毒造成死亡案例，引起家長恐慌，縣長徐耀昌指示加強校園防疫，讓每個學生進入教室前先做體溫篩檢，因此將動用第二預備金新台幣300萬元，由教育處採購耳溫槍配發給國小1407班級，務必做到防疫滴水不漏，讓家長安心。

苗栗縣政府衛生局表示，該名死亡學童為疑似腸病毒重症個案，就診醫院依據傳染病防治法規定已進行通報，相關病歷及血液檢體已送至疾病管制署進行檢驗，是否確診為腸病毒重症，則需由疾管署專家委員進行研判。

衛生局長張蕊仙指出，腸病毒感染者在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，且具傳染力，發病後1週內傳染力最高，痊癒後腸病毒會隨著糞便排出達8到12週之久，提醒家長，如感染腸病毒，應在家休息，避免與其他幼童接觸；痊癒後仍應注意個人手部衛生，以免將病毒傳染給其他幼童造成交叉感染。

衛生局表示，依據監測資料顯示，苗栗縣上週（9月8日至14日）因腸病毒就醫人次達511人次，縣內自開學以來，共計33班因腸病毒停課（國小9班、幼兒園24班），疫情仍處流行高峰。

衛生局呼籲，腸病毒傳染力強，家長和教托育機構人員千萬不可輕忽，落實教導學童「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手步驟，若幼童出現嗜睡、意識不清、活動力不佳、肌肉抽蓄、持續嘔吐與呼吸急促等重症前兆病徵，應盡速至大醫院治療，以免錯過黃金救治時間。（編輯：李錫璋）1080918