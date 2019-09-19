醫衛新南向 貿協攜手長庚馬國舉辦分享會

（中央社記者郭朝河吉隆坡19日專電）中華民國對外貿易發展協會和長庚醫院合作，今天在吉隆坡舉辦醫療分享會，除了分享台灣最新的醫療技術及醫療體系外，也邀請到馬來西亞病患現身分享赴台就醫的經驗。

由衛生福利部指導，外貿協會及長庚醫院聯合舉辦的「台灣醫療如何幫助大馬病患—病友分享及台灣醫療技術介紹」分享會，長庚醫院4位醫師出席活動，包括嘉義長庚醫院副院長盧勝男、林口長庚醫院胸腔外科教授劉會平、林口長庚醫院放射腫瘤科副主任王俊傑與高雄長庚放射腫瘤科主任黃英彥。

盧勝男致詞表示，長庚醫療體系目前配合衛福部的「一國一中心」新南向醫衛計畫，負責在馬來西亞搭建台馬醫衛交流平台，未來將與貿協共同合作在馬來西亞推動醫學生、住院醫師與專科醫師來台培訓計畫。

他表示，醫院會同時推動重症病患赴台接受醫療的服務，協助將台灣醫療資訊系統及醫材藥品引進馬來西亞公私立醫院，以促進台馬雙方在醫療技術及健康產業上相互交流。

他透露，目前有越來越多馬國病患前往長庚醫院，初期以不孕症、皮膚科、整形外科為主，近年因該院成立台灣第一個質子中心後，前往就診的癌症腫瘤科病患也增加。

吉隆坡台灣貿易中心主任蕭春雁表示，台灣目前的醫療服務擁有高品質、高科技、專業服務及低收費特色，尤其台灣醫療費用僅為歐美國家的1/5，這些都已成為台灣醫療服務的國際品牌與形象。

她指出，外貿協會自2008年開始，投入推廣台灣國際醫療服務，初期以健檢及醫學美容為主，現在則以展現精湛技術的重症治療及預防醫學的高階健檢為推廣目標。

蕭春雁表示，台灣醫療有著與世界同步的高科技設備、專業的醫療團隊以及優質的醫療品質。目前，台灣共有13家醫院通過國際醫療品質認證（JCI）。

根據衛福部的統計，2018年到台灣使用醫療服務的外籍人士已超過42萬人，其中來自東南亞的病患已超過1/3；在馬來西亞部份，共有2萬人次使用台灣的醫療服務，顯見台灣醫術已逐漸獲得馬國民眾的認可及信任。

現場也有馬國病患分享到台灣就醫的經驗，並一致認為台灣擁有整合性的治療強項，讓病人罹病後不用單打獨鬥，而是有堅強的醫療團隊當後盾。（編輯：周永捷）1080919