李伯璋紐約暢談台灣健保 呼籲減少醫療浪費

（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）健保署長李伯璋今天在紐約哥倫比亞大學參加座談，分享台灣健保經驗。為健保財務健全，他呼籲減少浪費資源，避免重複檢測與囤藥，否則只能提高保費，對民眾不利。

李伯璋在第74屆聯合國大會召開期間訪問紐約，參加哥大舉辦的「全民醫療保險—台灣單一保險人制度之實踐」座談會，與哥大公共衛生學院健康政策與管理系主任史貝爾（Michael Sparer）對談，分享台灣全民健康保險實施24年來的經驗。

李伯璋會後受訪時形容，全民健保是台灣命脈，照顧好民眾健康有助於政治穩定。台灣兩大政黨常為眾多議題爭論不休，但在健保上立場一致，沒有政治人物敢主張廢除全民健保。

台灣全民健保民眾滿意度超過80%，但財務健全度屢屢成為外界關注焦點。李伯璋在座談會上直言：「如果不管控醫療浪費，台灣健保會面臨存續危機。」

他提到，台灣民眾每年門診就醫14次，遠超過歐美國家，醫師鼓勵民眾回診以賺取診療費是因素之一，但也無形間加重醫療人員負擔。追蹤資料顯示，台灣健保花費最多在檢驗檢查，其次是藥費，健保署加強管理並推行雲端藥歷後，抱怨聲不多，因為大家都知道浪費是罪惡。

李伯璋說，法規明定，如果健保入不敷出，可以提高保費，但這不利於台灣老百姓。他對改善台灣健保有信心，期盼加強管理後減少不必要浪費，這樣或許能維持全民健保，否則就只能提高保費了。

美國醫療費用極高，衍生社會不公問題，前總統歐巴馬推動並實施健保改革，存廢引發極大政治爭議，醫療保險因而成為明年總統大選熱門議題之一。

史貝爾指出，民主黨選將的醫療保險改革方案都很複雜，也不容易實現。除了民主黨要勝選、在聯邦參議院取得足夠票數，民眾對政府在推動健保上該扮演何種角色，意見也極為分歧。由於美國文化迥異，在邁向類似台灣的單一保險人制度上，取得共識難度很高。

李伯璋認為，美國聯邦醫療保險（Medicare）與提供低收入戶的醫療補助（Medicaid）都有改善空間，但結構性問題不易解決。

他表示，分享台灣經驗有助美方人士學習並慢慢調整，但有時知易行難。若要改善現行制度，政府必須有擔當，因為剛開始一定會和利益團體產生糾葛。只要政府有決心推動，美國或許很快就能實施全民健保。（編輯：高照芬）1080920