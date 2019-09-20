不是只有珍珠奶茶 台式丹麥菠蘿麵包也紅到日本

台灣熱賣的菠蘿麵包紅到日本，阪急麵包統計，一個月生產約一萬顆丹麥菠蘿冷凍麵團。若以單顆100日圓計算，一年營業額達1200萬日圓。中央社記者蔡芃敏攝 108年9月20日

（中央社記者蔡芃敏大阪20日電）繼珍珠奶茶爆紅，又有一項台灣味在日本風行，阪急麵包說，丹麥菠蘿麵包推出後，以新奇、美味征服日本消費者，工廠每月出貨高達1萬個，一年業績約1200萬日圓。

台灣奶茶風味醇厚加上珍珠粉圓口感Q彈，成了日本令和時代爆紅商品，而台灣熱賣的丹麥菠蘿麵包也紅到日本。阪急麵包統計，一個月生產約一萬顆丹麥菠蘿冷凍麵團。若以單顆100日圓計算，一年營業額達1200萬日圓。

阪急麵包株式會社社長高井累說，日本先前並未販售丹麥菠蘿，阪急麵包在2017年推出後，消費者因新鮮感購買，被酥香的口感征服，進而一再回購。

不僅丹麥菠蘿紅到日本，日本人也逐步接受台灣的生產模式，全聯營運長蔡篤昌表示，全聯自2016年與阪急BAKERY技術合作，但直到今年才正式宣布成立合資公司「全聯阪急麵包」。因為日本消費、經營模式與台灣不同，日本麵包店大多「前店後廠」，且制度及規範嚴謹，講求職人精神，因此，希望台灣能套用日本模式。

他說，「日本模式不一定適合台灣」，全聯在台灣展店快速，無法確保每家店舖人力品質一致。因此，全聯仍以中央工廠生產麵包，更節省時間、人力與成本，全聯也用銷售數據說服日本企業。

蔡篤昌表示，目前日本關西超市開始試驗全聯作法，麵包在工廠烤好，再送到門市販售，消費者反應及門市效益都不錯。（編輯：鄭雪文）1080920