久咳不癒恐黴漿菌作怪 易群聚傳染學童要注意

（中央社記者陳偉婷台北26日電）秋天是黴漿菌好發季節，一名5歲女童反覆高燒、劇烈咳嗽，就醫檢查發現大量肺積水，因黴漿菌感染引起，住院3週才退燒。醫師提醒，黴漿菌易致群體感染，學齡兒童要格外注意。

國泰綜合醫院小兒科主任沈仲敏今天表示，黴漿菌不是黴菌，是一種沒有細胞壁的微生物。在台灣，一年四季都可見到黴漿菌感染病例，但好發於春夏交替及秋天時節，一般侵犯的年紀多為3歲以上孩童及年輕成人，2歲以下的嬰幼兒可能在家庭中被傳染。

沈仲敏分享一名個案，5歲陳小妹妹因反覆高燒達攝氏40度及劇烈咳嗽就醫，經胸部X光發現有大量肺積水約500c.c.，檢驗發現是黴漿菌感染引起大量肺積水。即使入院便使用抗生素治療，陳小妹仍住院3個星期後才退燒。

沈仲敏受訪時也說，過去引起肺積水多是因肺炎鏈球菌，但近年因疫苗施打有成，因肺炎鏈球菌導致嚴重肺積水的狀況有改善；但臨床觀察到，過去認為是威脅性較低的黴漿菌所導致的肺積水，反而有增加的趨勢。

黴漿菌的傳染途徑是經由飛沫傳染，潛伏期可長達2至3週。因黴漿菌肺炎的病人排菌時間可長達3至4個月之久，臨床上常見全家或學校同一班級內輪流感染達數月之久，且因黴漿菌抗體沒有終生保護效果，可能再次感染。

沈仲敏表示，黴漿菌感染不一定會先以發高燒表現，有時是久咳，起初大多沒什麼痰，後來才出現白色黏痰或帶有血絲的膿痰，可以持續到3至4週，引起肺積水並不常見，其他同時會出現的症狀還有寒顫、咽喉炎、嘔吐、腹痛、皮膚疹等。值得注意的是兒童比成人更容易會發高燒。

沈仲敏提醒，家長如果發現孩子出現咳嗽、發燒久久不癒，應盡早就醫檢查，以免延誤病情。尤其在秋天流行季節，建議應常洗手、戴口罩，盡可能減少出入人潮密集的地方，是預防黴漿菌感染的有效方法。（編輯：卞金峰）1080926