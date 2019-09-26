就醫緊張害怕不敢問 看診好幫手平台助溝通

（中央社記者陳偉婷台北26日電）有些民眾看病會因緊張、害怕或時間有限，無法完整自訴病況或疑問，甚至不敢跟醫師說用藥史，導致服藥交互作用差點喪命。藥師公會推「看診好幫手」平台，讓醫病溝通更順暢。

67歲的張先生（化名）有高血壓，長期服用降血壓藥物控制。他退休後經常被老婆嫌棄床事不力，到泌尿科求助壯陽藥。本就羞於開口的他，面對醫師的提問支支吾吾，也沒有如實說明用藥病史，結果服藥後身體不適，緊急送醫後才知道是藥物交互作用產生不良影響。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒受訪時表示，藥物之間交互作用嚴重可能會導致喪命，但很多民眾不知道嚴重性。最常見的藥物交互作用如降血壓藥物不能和硝酸鹽類藥物併服，因兩者都有降血壓效果，併服會讓血壓一下降得太低，可能產生致命性低血壓。

黃彥儒說，另一種常見的交互影響是降血脂藥物不能和紅麴類保健食品一起吃，因兩者都會抑制膽固醇生成，甚至會影響肌肉合成，增加橫紋肌溶解症的風險。

藥師公會全聯會理事長黃金舜也表示，國內醫療院所門診看診時間短，民眾用藥數量愈來愈多，加上沒有養成主動諮詢藥師的習慣，造成過量服藥、自行停藥或重複用藥等用藥問題叢生。

此外，黃彥儒表示，許多民眾持有慢性處方箋，3個月才會回診，有時候病人好不容易見到醫師，卻忘了要問的問題、或平常身體有什麼狀況要跟醫師回報。如果疏漏未講，醫師開藥無從參考，也可能增加用藥風險。

藥師公會全國聯合會、藥廠台灣拜耳及新創社企Re-lab共同開發「看診好幫手」平台（https://relabcc.github.io/health-knowledge）正式上線。

民眾可使用平台中的「看診小測驗」功能，提醒看診、問藥時易忽略的重點，並在下一次就醫之前，透過「看診備忘錄」功能，填寫當前症狀及用藥病史等，看診時依備忘錄內容詳細詢問醫師，看診後再將醫師或藥師回饋內容記錄下來，提升用藥安全。（編輯：林沂鋒）1080926