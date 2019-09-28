國際迷彩嘉年華 新北大都會公園推生存遊戲

2019國際迷彩嘉年華28日起一連兩天在新北市大台北都會公園登場，今年活動首度推出障礙體驗，為親子設計攀爬、匍匐前進、負重、射擊與手榴彈投擲等關卡，邀請親子攜手同樂。（玩具槍協會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年9月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）2019國際迷彩嘉年華今天在新北市大都會公園登場。除國防展演、生存對戰、射擊體驗與迷彩市集，還有趣味障礙體驗、小兵日記軍事體驗營等，玩家與非玩家都有適合參與的活動。

中華民國玩具槍協會今天表示，國際迷彩嘉年華推廣正當安全的生存遊戲，兼具推動全民國防教育功能，每年獲得國防部大力支持，並推出各項動靜態展演。

協會發布新聞表示，台灣的生存遊戲產業在國際市場扮演舉足輕重角色，尤其數十家玩具槍業者，每年生產數以百萬計遊戲用槍，全球市占率高達6成。

協會說，生存遊戲有一定的場地安全要求，平時場地較封閉偏遠。今年特別選擇新北市大都會公園（二重疏洪道）中山橋下辦活動，讓假日遊客也能親身接觸生存遊戲運動。

協會表示，今年軍方除陸、海、空、憲等軍種全數動員，還多了新成立的資通電軍種，有興趣加入國軍行列的年輕人，也可趁機掌握更完整資訊。國防部軍備局陳設的攤位展示，可一睹國軍個人裝備的進步。

今年活動首度推出障礙體驗，為親子設計攀爬、匐進、負重、射擊與手榴彈投擲等關卡的障礙體驗。（編輯：李錫璋）1080928