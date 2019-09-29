年輕人也會得 慢性攝護腺炎影響性功能釀不孕

（中央社記者陳偉婷台北29日電）攝護腺炎有年輕化趨勢，泌尿科醫師杜元博說，此疾好發於20歲至50歲，除排尿困難、下體痛、性功能衰退，也可能不孕。多喝水、運動，少久坐久站有助預防。

一名26歲男性，近1年頻尿且排尿熱刺痛，尿道口有異物感，症狀反覆出現。原以為是憋尿造成泌尿道感染，吃藥有好轉但停藥又復發。因工作需長時間站立，忙碌加上憋尿，導致下體常有突發性的劇烈刺痛感甚至合併陰莖痙攣不停，排尿常要等待數十秒以上才能解出，且性功能明顯變差。檢查發現為慢性攝護腺發炎。

書田診所泌尿科主任醫師杜元博表示，近幾年攝護腺炎逐漸有年輕化趨勢，此疾好發20歲至50歲男性族群，比攝護腺肥大和攝護腺癌症族群年輕許多，是50歲以下男性求診泌尿科最常見的疾病。

杜元博表示，攝護腺炎致病原因一般和感染有關，慢性攝護腺炎除了感染因子外，常和攝護腺尿道反覆尿液逆流、持續攝護腺內鈣化結石發炎以及長期缺鋅有關。

常見的症狀如排尿不順暢、頻尿、急尿、尿後滴尿，尿道不舒服有異物感，且下腹、會陰部、陰莖或陰囊脹痛、射精疼痛、性功能障礙及精液檢驗值異常等。

杜元博表示，患者容易因生活緊張、工作忙碌，飲食習慣不良，且有長期憋尿及久坐久站的習慣，導致慢性攝護腺炎久病不癒，患者常持續3個月以上的反覆性發作，不只造成生活極大不便，甚至會造成心理及性功能的障礙。

攝護腺炎也跟不孕有關，杜元博解釋，因慢性攝護腺炎會明顯降低精子數目，造成男性精子活動力損傷及精子型態的異常，慢性攝護腺炎不利於男性生育條件，對於不孕有一定的影響性。

治療慢性攝護腺炎的原則，主要是針對發炎的治療、阻塞症狀的解除、神經症狀的消除。調整生活習慣、飲食衛教以及正確排尿姿勢訓練，有助於減少慢性攝護腺炎的發生。

杜元博提醒，平時不要憋尿、適時適量喝水，適度運動，尤其避免長期久站久坐，造成股盆底功能不良。飲食上應盡量清淡，攝取高纖食物，保持排便順暢。盡量避免菸、酒與辛辣食物，有助避免泌尿股盆發炎、新陳代謝紊亂和神經失調，以降低慢性攝護腺炎的發生機率。（編輯：林沂鋒）1080929