衛福部：住院醫師納勞基法 12月檢討執行狀況

（中央社記者郭建伸台北3日電）立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行公聽會，討論受僱醫師勞動權益。衛福部常務次長薛瑞元預告，因私立醫院住院醫師9月起納入勞基法，預計將在執行滿3個月後，總檢討執行狀況，並蒐集各界回應。

私立醫院的住院醫師9月1日起納入勞基法，至於其他未納入的聘僱醫師，衛福部則打算推動修改醫療法，增訂「醫師勞動權益保障專章」。

私立醫療院所協會秘書長吳明彥在公聽會時說，衛福部的修法版本中，勞資雙方議定時，擬授權由衛福部訂定契約應記載及不得記載事項，他希望這留給醫院一些空間，因為醫院的決策者也都是醫生，不可能制定政策傷害自己。

此外，因為醫療法部分條文修正草案中為分散醫療人員執業風險，增訂具有一定規模的機構，應替聘僱醫事人員投保醫療責任保險、成立醫療責任基金。吳明彥說，小間的醫院也有醫療糾紛，加上又是替所有醫事人員投保，範圍太大，建議這條在修法時拿掉。

台大醫院企業工會醫師陳亮甫在公聽會時說，未來如果修法通過，如台大醫院的公立醫院的醫師，就會有三種不同保障身分，分別是受勞基法保障者、約聘僱住院醫師、非勞基法也非約聘僱的主治醫師，但這會造成人事管理的混亂。

陳亮甫說，工會認為一定要由政府訂定「應記載及不得記載」事項，因為有很多醫院納入勞基法後，醫師工時不減反增，勞資協議根本不存在，僅有醫院提出定型約定；由於這次的修法版本並沒觸及醫師工時，工會認同要盡快通過法案，保障不屬於勞基法及工時指引的主治醫師。

薛瑞元回應，勞基法對一般勞工有基礎保障，所以當大家提及醫師勞動權保障時，會參考勞基法，包含工時、薪資、職災、退休等面向。

薛瑞元說，醫師與一般勞工最大不同是工時與薪資，工時必須考慮到病人、醫生的權利及醫院是否能順利運作，須達到三方平衡，不單只有勞資雙方問題；醫生執業有都會、偏遠地區之分，及專科屬性區別，很難一體適用，所以工時很難用勞基法的一般方式規範。

薛瑞元說，工時、薪資得回到勞資協議，但也不能通通交給勞資雙方，否則可能議價能力不相等，導致協議不公平，衛福部會設計應記載及不得記載事項來應對。

薛瑞元說，過去醫師因所得相對高，執業的儲蓄足以應付，加上醫師常被認為是終身職，多半不會想到退休問題；但醫師受僱於機構時，有需要安排退休的可能，加上醫師收入相對變低，壽命延長等，未來將在修法中觸及退休制度。（編輯：林興盟）1081003