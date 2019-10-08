入境攜帶免稅品避免遭罰 一次看懂規定

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）財政部關務署表示，雖然平時不斷宣導，但實務上大多數旅客對免稅菸品、酒品及一般免稅品的攜帶限量規定仍相當不熟悉，一不小心就違規，導致花錢買的貨品被沒收甚至吃上罰鍰。

關務署官員特別指出，違規案件大多都把菸品、酒品放在托運行李中被發現，旅客托運行李百分之百要通過X光機查驗，從外觀形狀很容易就能判讀，數量也一目瞭然，呼籲民眾不要以身試法。

財政部關務署官員表示，不論菸品（包括捲菸、菸絲、雪茄）、酒品，還是於國外貨機上購買的名牌包、化妝品、精品等一般行李物品，依法都有免稅限額，且超過限額在通關時都得申報；只要有申報，除菸品外，大多都可在完稅後攜帶入境，但若未申報，被查到物品可能被沒收，甚至面臨罰鍰。

關務署官員說，菸品、酒品及一般物品的免稅規定不同，相較更為嚴格。菸品部分，一般捲菸每人免稅數量只限1條（200支）、菸絲為1磅、雪茄則為25支，酒類部分，免稅數量只限1公升，皆只有年滿20歲的成年旅客可攜帶，如果超量，就應該主動申報，繳納相關稅捐後攜帶入境。

關務署官員指出，不過，要注意的是，攜帶菸、酒超過免稅額，即使有申報、繳稅，但仍有攜帶入境上限，捲菸限帶5條（1000支）、菸絲5磅、雪茄125支，酒類則限5公升；如果超過，必須要有菸酒進口業許可執照才能攜帶入境，沒有的話只能暫時存關，等待下次出入境取回。

至於如果旅客攜帶菸、酒超過免稅數量且沒有主動申報，根據菸酒管理法，在免稅額度以外的部分，必須全部沒收，並處罰鍰，分別按每條捲菸新台幣(下同)500元、每磅菸絲3000元、每25支雪茄4000元或每公升酒2000元之基準裁處罰鍰。

舉例來說，旅客1人帶10條捲菸回國，在有誠實申報前提下，其中5條要存關，5條可攜帶入境，不過其中只有1條可免稅，4條需要繳納菸稅、菸捐等稅捐。如果沒有申報被查獲，只能攜帶1條免稅菸入境，其餘9條將遭沒收並處罰鍰。

關務署官員說，針對菸、酒外的一般行李物品，例如手錶精品、名牌包、化妝品等，按海關緝私條例規定，合計免稅額度只有2萬元；如果超過應主動申報，只須就超額部分貨品繳稅即可攜帶入境，但若未申報，超額部份貨品必須沒收，甚至可能吃上貨價（商品售價）3倍以下罰鍰。

關務署統計，今年截至9月底，查獲的超量攜帶捲菸但未申報案件已達1746件，開罰金額1148.46萬元，酒品違規164件，開罰金額174.2萬元。（編輯：黃國倫）1081008