樹林糧倉揭開面紗 立委後續爭取綠地釋出

大台北地區最大戰備糧倉「樹林糧倉」在民進黨籍立委蘇巧慧（右）爭取下開放，蘇巧慧說，糧倉於民國57年就設立在樹林，但就連樹林居民也不知道，她爭取開放，讓大家也能認識它並喜歡它，增加在地的認同感。中央社記者王鴻國攝 108年10月15日

（中央社記者王鴻國新北15日電）樹林糧倉是大台北地區最大戰備糧倉，立委蘇巧慧表示，在她爭取下，不僅搭配農委會每個月15日食物日邀請小學生參觀，揭開糧倉神秘面紗外，糧倉綠地也將提供大眾使用。

糧倉內儲存大量戰備貯糧，過去是不對外開放，內部也不開放拍照及攝影，使得糧倉充滿神秘色彩，就連當地居民也不清楚這一座戰備糧倉隱身於市區中。

在立委蘇巧慧爭取下，農糧署每個月的15日「食物日」開放團體參觀，今天邀請樹林的多所國小學生來參觀，現場以趣味闖關及手作活動，來介紹糧倉歷史及動手做飯糰，讓小朋友都在遊戲中了解在地的米食文化及糧倉歷史，笑聲洋溢。

過去樹林糧倉為戰備糧倉不對外開放，農糧署北區分署副分署長林美華介紹，已經有50多年歷史的樹林糧倉共有3棟建物，可以存放3000多噸的稻米，提供大台北地區緊急民生物資，由於早期動員戡亂時期稻米是管制物品，隨著時代推演自由經濟貿易拓展發揮多元功能。

蘇巧慧說，糧倉於民國57年就設立在樹林，但就連樹林居民也不知道這裡有個北台灣唯一的戰備糧倉，肩負儲糧重任，她就爭取開放，讓大家也能認識它並喜歡它，增加在地的認同感。

她表示，經她爭取，每個月15日「食物日」開放團體參觀，樹林各國小也都報名踴躍；目前更進一步爭取糧倉前的綠地，以圍牆退縮方式對外開放，讓市區增加一塊綠地供大眾做休閒空間使用。（編輯：李錫璋）1081015

樹林糧倉是大台北地區最大戰備糧倉，過去是不對外開放，內部也不開放拍照及攝影，使得糧倉充滿神秘色彩，就連當地居民也不清楚這一座戰備糧倉隱身於市區中。中央社記者王鴻國攝 108年10月15日

樹林糧倉是大台北地區最大戰備糧倉，過去不對外開放，共有3棟建物，可以存放3000多噸的稻米，提供大台北地區緊急民生物資。中央社記者王鴻國攝 108年10月15日

樹林糧倉是大台北地區最大戰備糧倉，在民進黨籍立委蘇巧慧（圖）爭取下，農糧署每個月15日「食物日」開放團體參觀；目前更進一步爭取糧倉前的綠地，以圍牆退縮方式對外開放，讓市區增加一塊綠地供大眾做休閒空間使用。中央社記者王鴻國攝 108年10月15日