保障外送員 Uber Eats研擬增加適當商業保險

國慶長假接連發生外送員車禍致死意外，美食外送平台Uber Eats 15日表示，和汽車貨運業合作夥伴已在加速研擬增加適當的商業保險，讓全台所有合作外送員在使用平台接案時受到保險保障。中央社記者吳家豪攝 108年10月15日

（中央社記者吳家豪台北15日電）國慶長假接連發生外送員車禍致死意外，美食外送平台Uber Eats今天發布聲明，將與合作貨運業者一起提供優於勞保的撫恤金，並已在加速研擬增加適當的商業保險，保障所有外送員。

Uber Eats表示，對於13日合作外送夥伴的意外事件，深感悲痛與遺憾，已向其家屬表達哀悼之意，也將與合作貨運業者一起提供優於勞保的撫恤金。

Uber Eats強調，平台提供一個彈性的接案機會，也不斷努力提升安全措施。Uber Eats和汽車貨運業合作夥伴已經在加速研擬增加適當的商業保險，讓全台所有合作外送員在使用平台接案時受到保險保障。

此外，Uber Eats也會持續與相關專家和主管機關研擬推出道路安全相關宣導措施、提升App安全性功能，帶給合作外送員和用戶更多安全保障。

Uber Eats表示，期盼政府能與各界多方積極進行建設性溝通，研討能同時兼顧保障合作外送夥伴權益與新經濟彈性工作機會的政策。

根據Uber Eats稍早的說明，與Uber Eats合作的汽車貨運業者旗下外送員可隨時上線接單和下線。外送員為Uber Eats合作汽車貨運業者旗下的服務承攬獨立工作者，外送員上線前，Uber Eats和汽車貨運業者都會鼓勵外送員自行視個別情況申請相關保險，以保障安全和權益。

目前在高雄、屏東、桃園地區與Uber Eats合作的貨運業者有加保雇主補償險，可以就外送員發生意外時所遭受的財損、身損提供協助，最高保額新台幣200萬元。Uber Eats指出，持續與合作的汽車貨運業者和保險公司研究適合外送員的保險，包含第三人責任險與補償險，將會持續推廣至其他城市。（編輯：張良知）1081015