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新聞專題
美食平台外送員僱傭爭議
國慶連假接連發生外送員車禍致死意外，勞工權益引發關注。勞動部10月14日針對foodpanda及Uber Eats進行勞檢，認定業者與外送員屬「僱傭關係」且遲未提供勞工名卡、工資清冊及出勤記錄；若不提供屬情節重大，最高可各罰新台幣175萬元。
美食平台外送員僱傭爭議
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美食平台外送員僱傭爭議6/23

北市府擬訂自治條例 要求業者替外送員納保

最新更新：2019/10/15 19:37

（中央社記者劉建邦台北15日電）美食平台外送員勞工權益受關注，台北市議會國民黨團要求北市設自治條例草案等作為。勞動局長賴香伶說，將協助外送員組工會，研議訂自治條例，要求業者為外送員納保等。

市議會國民黨團今天下午召開記者會，包括書記長應曉薇、秦慧珠、張斯綱、游淑慧、徐巧芯、汪志冰皆到場，賴香伶列席。

應曉薇表示，有多家外送平台公司在北市設有公司，要求勞動局應釐清業者與外送員是承攬或僱傭關係。

其他議員提到，近期發生外送員車禍意外，對於保障外送員權益卻遲遲沒下文，勞動局應清查業者有無替外送員保勞保或健保，並訂定自治條例、協助成立工會等作為，才能規範外送平台業者，維護外送員權益，自治條例要在一個月內提送議會。

賴香伶指出，會儘速協助外送員籌組工會，在勞基法未修法前，會與相關局處研議討論後提出自治條例，並要求平台業者比照勞動基準法，外送員應納入職災及喪葬等保險。

她說，外送員很在意平台業者有無協助投保勞、健保，且近期有外送員提出申請要籌組職業工會，會儘速協助成立。

勞動局官員補充，士林區日前發生Uber Eats外送員車禍重傷不治，不管平台業者與外送員為承攬或僱傭關係，依職業安全衛生法規定，發生死亡災害8小時內要通報，但平台業者未向勞檢單位通報，依法可罰新台幣3萬至30萬元，近期會對業者開罰。（編輯：李亨山）1081015

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