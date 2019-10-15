關注勞工權益 外送員憂僱傭影響獎金

（中央社記者劉建邦台北15日電）外送員勞工權益引關注。陳姓外送員今天說，公司有提供團體險，許多同業仍會自行投保；有外送員認為僱傭關係可能影響獎金，應維持承攬關係，政府介入是好事，但應提配套措施。

國慶連假接連發生美食平台外送員發生車禍致死意外，勞工權益引發關注。勞動部昨天針對foodpanda及Uber Eats進行勞檢，認定業者與外送員屬「僱傭關係」，且遲未提供勞工名卡、工資清冊及出勤記錄；若不提供屬情節重大，最高可各罰新台幣175萬元。

25歲吳姓foodpanda外送員接受中央社記者訪問時說，公司要求送餐時須穿制服，還有像不可催促店家、不可穿制服抽菸等規定，加入平台也會簽契約，依台灣法律可算為僱傭關係，但公司屬外商，可能不太適應台灣法律。

他指出，勞動部調查外送員勞工權益，要求改成僱傭關係，後續可能會影響外送員獎金，政府介入是好事，可間接保障外送員的權益。

陳姓外送員認為應維持承攬關係，才不會影響獎金，他說，foodpanda獎金制度算完善，每月努力接單獎金不差，變僱傭關係可能影響獎金，會加入外送平台也是因獎金不錯。

至於外送員送餐時安全，他表示，公司有投保團體險，其他同事會自行透過工會投保，外送員發生車禍意外，可能是因想接更多單才拚命外送，人為因素居多，大部分外送員都會遵守交通規則。

Uber Eats外送員認為，應維持承攬關係，主要是考量獎金，政府想保障外送員勞工權益，但應考慮相關法規是否與時俱進，並提出配套措施。至於士林區日前發生外送員和一輛汽車擦撞，導致重傷送醫，外送員認為，可能是因想增加獎金，爭取時效送餐，才導致車禍意外。（編輯：李亨山）1081015