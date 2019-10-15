更多編輯台推薦新聞：
高雄大樂透4億得主 捐2500萬做公益
地方

高雄大樂透4億得主 捐2500萬做公益

影片／90歲熟客每月往返百公里報到 關山最老傳統理髮店藏偏鄉故事
生活

影片／90歲熟客每月往返百公里報到 關山最老傳統理髮店藏偏鄉故事

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
美食平台外送員僱傭爭議
國慶連假接連發生外送員車禍致死意外，勞工權益引發關注。勞動部10月14日針對foodpanda及Uber Eats進行勞檢，認定業者與外送員屬「僱傭關係」且遲未提供勞工名卡、工資清冊及出勤記錄；若不提供屬情節重大，最高可各罰新台幣175萬元。
美食平台外送員僱傭爭議
新聞專題
美食平台外送員僱傭爭議8/23

關注勞工權益 外送員憂僱傭影響獎金

最新更新：2019/10/15 19:23

（中央社記者劉建邦台北15日電）外送員勞工權益引關注。陳姓外送員今天說，公司有提供團體險，許多同業仍會自行投保；有外送員認為僱傭關係可能影響獎金，應維持承攬關係，政府介入是好事，但應提配套措施。

國慶連假接連發生美食平台外送員發生車禍致死意外，勞工權益引發關注。勞動部昨天針對foodpanda及Uber Eats進行勞檢，認定業者與外送員屬「僱傭關係」，且遲未提供勞工名卡、工資清冊及出勤記錄；若不提供屬情節重大，最高可各罰新台幣175萬元。

25歲吳姓foodpanda外送員接受中央社記者訪問時說，公司要求送餐時須穿制服，還有像不可催促店家、不可穿制服抽菸等規定，加入平台也會簽契約，依台灣法律可算為僱傭關係，但公司屬外商，可能不太適應台灣法律。

他指出，勞動部調查外送員勞工權益，要求改成僱傭關係，後續可能會影響外送員獎金，政府介入是好事，可間接保障外送員的權益。

陳姓外送員認為應維持承攬關係，才不會影響獎金，他說，foodpanda獎金制度算完善，每月努力接單獎金不差，變僱傭關係可能影響獎金，會加入外送平台也是因獎金不錯。

至於外送員送餐時安全，他表示，公司有投保團體險，其他同事會自行透過工會投保，外送員發生車禍意外，可能是因想接更多單才拚命外送，人為因素居多，大部分外送員都會遵守交通規則。

Uber Eats外送員認為，應維持承攬關係，主要是考量獎金，政府想保障外送員勞工權益，但應考慮相關法規是否與時俱進，並提出配套措施。至於士林區日前發生外送員和一輛汽車擦撞，導致重傷送醫，外送員認為，可能是因想增加獎金，爭取時效送餐，才導致車禍意外。（編輯：李亨山）1081015

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報