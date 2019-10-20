CAS協會與星國業者簽署豬肉採購合作意向書

（中央社記者黃自強新加坡20日專電）台灣優良農產品發展協會今天與HAO mart公司簽署「台灣豬肉採購合作意向書」。農委會主委陳吉仲強調，這項採購合作意向書的簽署，代表新加坡對台灣豬肉品質的信心與肯定。

行政院農業委員會率團赴新加坡拓銷稻米、豬肉等農產品，除在星國購物中心Capitol Piazza新開設的Eccellente by HAO mart超市舉行「台灣農產食品專區」剪綵開幕外，並舉行「台灣豬肉採購合作意向書」簽署儀式。

陳吉仲表示，台灣養豬產業的年產值高達新台幣756億元，位居台灣單項農產品的首位，更占整體農業產值的14%，養豬產業的重要性不言可喻，在1997年發生口蹄疫之前，更是台灣重要農業外銷產品，年出口金額超過15億美元（約新台幣458億元）。

他指出，台灣經歷了20多年的努力與準備，不斷提升產業升級、強化安全與防疫措施，於今年7月口蹄疫拔針成功，並即將向世界衛生組織（WHO）申請成為非疫區，同時在亞洲持續蔓延的疫情中，成功防範非洲豬瘟入侵。

陳吉仲強調，今天見證台灣優良農產品發展協會（CAS協會）與HAO Mart集團簽訂「台灣豬肉採購合作意向書」，代表新加坡對台灣豬肉品質的信心與肯定，也是對台灣豬肉產業最大的鼓勵。

包括台灣優良農產品發展協會董事長楊世沛、嘉義縣長翁章梁、新加坡HAO mart 集團主席陳錦榮、駐新加坡代表梁國新、以及世界台灣商會聯合總會總會長施至隆等人，均見證這項簽約儀式。

此外，CAS協會今天也和新加坡昇菘集團舉行稻米採購訂單簽約儀式，這項訂單簽署可望再創稻米出口到新加坡之新高，促進台灣稻米產業發展與外銷。

陳吉仲表示，CAS協會積極推展台灣優質稻米出口，讓台灣CAS包裝白米在今年首度於昇菘超市通路上架販售，由於首批白米銷售反應熱烈，昇菘馬上追加訂單。

他指出，今年昇菘的採購量已經超過去年整年台灣出口到新加坡的數量，顯示新加坡消費者對台灣高品質稻米的喜愛與需求，相信台灣優質稻米在新加坡市場仍深具開拓的潛力。（編輯：周永捷）1081020