推常咀嚼健康老 副總統：盼口腔衛生成世界之光

（中央社記者溫貴香台北22日電）副總統陳建仁今天出席活動致詞表示，台灣的全民健保和B型肝炎防治等，皆是世界之光，他期盼在政府與民間繼續推動口腔健康政策下，讓台灣在口腔衛生上，再一次成為世界之光。

副總統陳建仁上午出席「常咀嚼、健康老、口靈活、樂生活」公益活動記者會，活動由台灣前進文化發展協會主辦，邀請國立陽明大學牙醫學院、亞太牙醫教育學會、中華民國老人福利推動聯盟及台灣失智症協會等團體共同呼籲各界重視口腔咀嚼與吞嚥能力對銀髮保健及失智預防的重要性。

這項活動邀請藝人謝祖武公益代言，以多年前風行小精靈電玩遊戲主角，創作有趣「健康老密技」動畫，希望讓各界認識「健康老，從口開始」的重要性。

副總統致詞表示，台灣在去年已經進入「高齡社會」，2026年，將進入「超高齡社會」，期盼在政府與民間繼續推動口腔健康政策下，讓台灣在口腔衛生上，也能成為世界之光，也讓全國所有高齡的長輩有很好的咀嚼機能，能夠健康的高齡、活化的高齡、喜樂的高齡，以及在地高齡。

副總統表示，現代醫學可以預測自己未來有多健康，按照現在的生活飲食及運動習慣中，所可能帶有的危險因子就可以預測未來的健康狀況；未來的醫學不再是疾病的治療，而是健康的促進。

陳副總統表示，在過程中，每一個人都要負起自我健康管理的責任，民眾與醫師一起努力，讓大家越來越健康，成為一個參與的醫學。

副總統說，以前大家常認為失智跟肌肉萎縮是老化的現象，然而，現代醫學跟「世界衛生組織」（WHO）認定，失智跟肌肉的衰退實際上是一種病，所以，大家應該從預防的角度，來預防肌肉萎縮及失智的情況。

副總統表示，肌肉的萎縮不是自然的現象，只要運動就可以讓它很健康，而口腔咀嚼可以讓我們的大腦活化，也是一個很重要的運動。期盼大家一起努力，也祝福全國所有高齡的長輩，都能有很好的咀嚼機能，能夠高齡健康。

副總統說，台灣的全民健保和B型肝炎防治等，皆是世界之光，他也期盼在政府與民間繼續推動口腔健康政策下，讓台灣在口腔衛生上，再一次成為世界之光。

副總統表示，最近天氣溫差很大，也是心血管疾病容易發生的時候，他提醒全國所有高齡的長輩都能注意健康。

隨後副總統與現場與會者包括民進黨立委吳玉琴、衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中、台灣前進文化發展協會理事長池國平等人一同進行「趣味簡易口腔檢測」活動及「公益推廣贊助活動」啟動儀式。（編輯：黃國倫）1081022