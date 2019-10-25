花蓮抗震補強建物落成 住戶心裡更踏實

（中央社記者張祈花蓮縣25日電）位在斷層帶上的花蓮市吉興華廈，雖挺過0206強震，但距離倒塌的白金雙星、吾居吾宿大樓僅30公尺，居民心有餘悸。在獲選中央建物耐震補強示範建築，住戶說，完工後心裡踏實了。

為協助耐震能力不足、震後毀損的老舊建物補強、降低民眾負擔，內政部營建署與國家實驗研究院國家地震工程研究中心合作，推出「私有建築物耐震階段性補強計畫」。

內政部營建署副署長陳繼鳴指出，今年起將分3年，補助1250棟老舊建物做階段性補強，只要建於民國88年底前的公寓、住宅大廈、住商混合大樓或連棟透天厝都有機會申請，每棟以補助總經費45%或不超過新台幣220萬元為限。

陳繼鳴指出，政府鼓勵民眾主動做耐震安檢，但民眾容易把建物補強跟危樓混淆，憂心做了補強就會影響房價、被迫遷出等錯誤觀念，導致執行率不高。

陳繼鳴表示，耐震補強就是為建築物做身體檢查，透過專業補強改善原來不足的結構，為安全性加值，政府從快篩、初檢、詳評到進入補強，各階段都有編列補助經費。

全台有4處耐震補強示範建物，花蓮就占3棟，位在國盛里的吉興華廈是首座完工的建物，在1樓停車場增加8面承重牆。大樓主委李旺興說，因承重牆設立為占用部分停車格空間，起初反對聲音也不少，經過多次協調會才獲得36戶住戶全數同意。

李旺興說，歷經0206地震後，每遇地震心裡都很害怕，這次補強施工，自己幾乎天天都在現場監工，施工品質高，也很細膩，完工後不少住戶反應心中踏實很多，遇到地震心裡也不害怕。

國家地震工程研究中心主任黃世建表示，31日在台中、11月7日在台南及12月19日在嘉義分別還有作業技術講習會場次，民眾也可透過「階段性補強專案辦公室」諮詢相關補強技術、行政補助申請流程等服務，電話02-66300237，或至建築物耐震階段性補強資訊網：http://privatebuilding.ncree.org.tw/index.aspx查詢。（編輯：孫承武）1081025