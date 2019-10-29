暫移地照養的利稻小熊 部落族人取名Litu

暫移至特有生物研究保育中心照養的利稻小熊，利稻部落族人將小熊取名Litu，布農族語的意思為枇杷。圖為小熊在特生中心情形。（台東林管處提供）中央社記者李先鳳傳真 108年10月29日

（中央社記者李先鳳台東縣29日電）台東海端鄉利稻村9月底一隻小熊誤闖雞舍，被村民誘捕交由台東林管處照養，利稻部落族人將小熊取名Litu，布農族語意思是枇杷；林管處也頒發感謝狀等給協助的村民。

林務局台東林區管理處因為要增設野訓場供小熊活動，施工期間將利稻小熊和廣原小熊姆拉斯（Mulas）於22日送到特有生物研究保育中心低海拔試驗站移地照養，待野訓場施作完成後，再返回台東進行野放的訓練。

台東林管處長劉瓊蓮接受中央社記者訪問表示，送利稻小熊到特生中心時體重已經有23公斤，是一隻不怕人的公熊。日前利稻部落會議，經族人討論後一致同意將小熊取名Litu，以部落名為名，代表族人已將小熊視為部落的一份子，希望牠返回山林時能成為「好野熊」，自在生活。

利稻村長古金福解釋Litu的由來，因為利稻村的土地上早年滿山遍野都是野生枇杷，枇杷的布農族語就是Litu。

為感謝部落村民，部落會議中由劉瓊蓮頒發感謝狀及致贈禮品給在第一時間通報並協助安置的村民；現場也安排林管處人員介紹人熊遭遇時的處理方式，並提供生動有趣的處置措施圖卡給部落族人及當地國小做為教材。（編輯：黃世雅）1081029

台東海端鄉利稻村9月底一隻小熊誤闖雞舍，由村民交由台東林管處照養，利稻部落族人將小熊取名Litu。為感謝部落村民，台東林管處長劉瓊蓮（左4）頒發感謝狀及致贈禮品給協助安置的村民。（台東林管處提供）中央社記者李先鳳傳真 108年10月29日