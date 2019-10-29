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腸病毒疫情持續降 仍有4童染重症

最新更新：2019/10/29 16:01

（中央社記者陳偉婷台北29日電）衛生福利部疾病管制署今天公布，近期腸病毒疫情明顯下降，可望在11月初脫離流行期。但上週仍有4名幼兒感染腸病毒重症。醫師提醒，雖然疫情下降，家長仍要提高警覺。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，上週（10月20日至10月26日）國內腸病毒門急診就診人次較前一週下降，已為連續第5週下降。

郭宏偉表示，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，但近幾週全國腸病毒71型個案數仍多。

疾管署防疫醫師林詠青說，上週國內新增4例腸病毒併發重症病例，分別為3例腸病毒71型及1例克沙奇A2型。年齡介於7個月大至9歲，目前4人都已出院。其中2名個案家中都有家人確診腸病毒，疑為家庭內傳染。

林詠青說，雖然近期腸病毒疫情下降，但家長仍要注意感染孩童的重症徵兆，尤其5歲以下為重症高危險群，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等病徵，要儘速送大醫院治療。

疾管署副署長羅一鈞則說，上週腸病毒疫情明顯陡降，門急診就醫人次比前一週減少2成，可望在11月初脫離流行期。

疾管署提醒，民眾應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，教導幼兒落實正確勤洗手。幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。（編輯：管中維）1081029

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