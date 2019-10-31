醫美診所醫療品質三不管 衛福部擬推認證機制

（中央社記者張茗喧台北31日電）醫美診所醫療糾紛頻傳，但因大多是自費性質，醫療品質竟成了三不管地帶。衛福部今天宣布將推出認證機制，針對醫療照護、民眾權益進行評核，民眾選擇醫美診所時更有保障。

衛生福利部醫事司司長石崇良今天受訪時表示，過去較具侵入性的醫療大多在醫院進行，而醫院的醫療品質也有醫院評鑑負責把關；反觀診所早年大多是低風險的內、外、婦、兒科，直到近年醫美診所興起，衍生出的醫療糾紛愈來愈多，案件數高居各科診所首位。

石崇良坦言，衛生局每年都會針對診所進行督導考核，但大多檢視收費標準，但在醫美診所的醫療品質上，確實缺乏把關。

此外，財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會雖針對執行醫美療程的醫療院所祭出相關認證，分為針劑、光電、手術等3大類，但認證時不論醫院、診所均採相同標準，收費昂貴且紙本作業繁複，申請認證的大多為醫院，診所僅有約20家、參與度低。

石崇良表示，為了確保醫美診所患者權益，日前邀集美容外科、整形外科、皮膚科、眼科等相關學會專家開會，與會專家都認同應由衛福部訂定相關認證，讓民眾辨別哪些是合格、合法、品質良好的醫美診所，並依照診所規模、特性訂定適合的標準。

為此，衛福部研擬美容醫學認證的「診所版」，認證內容聚焦醫療照護、民眾權益2大重點，醫療照護包括運作、安全性及醫療品質，運作面著重患者隱私性，動線設計、隱私保護等；安全性包括感染控制、廢棄物處理等；醫療品質則包括藥物管理，若發生突發事件如何後送等，確保病人安全。

尤其執行手術類的醫美診所，若要進行全身麻醉一定要有麻醉科醫師，並確保麻醉前、中、後的照護方式符合規定。

民眾權益方面，最重要的就是資訊透明，包括在網頁、診所中明示收費標準；手術前的知情同意書也應按照衛福部提供的範本告知風險、可能併發症、審閱期、執刀醫師的專科資格揭露等，同時也需提供客服專線。

石崇良說，申請的醫美診所必須開業超過6個月且過去沒有重大違規遭停業處分，詳細查核項目及重點預計下週公布，公布後隨即開放申請，通過的診所將獲得金牌標章，註明通過的是針劑還是手術等類別，預計3到4年就須重新申請一次，申請費用也從過去新台幣7萬、8萬元降至5萬元以下。

此外，獲得認證的醫美診所也能申請陸客來台的代辦醫美簽證，衛福部也會公開認證診所名單，提供民眾參考選擇。（編輯：陳清芳）1081031