護理系學生研發簡易安全針具 獲國際發明獎金牌

花蓮慈濟科技大學護理系4名二技二年級學生研發「簡易式抽藥之安全針具」，可避免針扎也能快速抽藥，作品獲得iENA德國紐倫堡國際發明展金牌。（花蓮慈濟科技大學提供）中央社記者張祈傳真 108年11月8日

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）看到護理人員冒著針扎風險，花蓮慈濟科技大學護理系4名二技二年級學生，研發「簡易式抽藥之安全針具」，可避免針扎也能快速抽藥，作品獲得iENA德國紐倫堡國際發明展金牌。

張郁勤、陳璟宜、許婷雯、陳佳妤將職場觀察帶回課堂，她們說，護理人員抽藥時，得左手拿玻璃藥瓶，右手持針，推桿抽藥，操作不方便，加上推桿暴露在外，可能還有藥物污染風險。

陳璟宜說，團隊參考美工刀平推的設計，將針筒推桿變身成「推拉鍵」，避免藥物被污染的問題，注射完後，將推拉鍵推至頂端，就能讓套管同時並完全包覆針頭，共研發5種版本，前後花了1年時間測試，才成功研發出可替換針具、符合各種玻璃藥瓶、好使用的安全針具。

慈科大報名「醫療技術、醫藥衛生、化妝用品類」競賽，與各校、企業團隊競爭，指導老師、慈濟科技大學研發長林祝君表示，評審來自各領域專家，對安全針具很感興趣，更有廠商表示有意願技轉。

今年iENA德國紐倫堡國際發明展共有30個國家、800餘件參展作品，分為25個類別，台灣這次有20項作品參展，共獲得6金7銀4銅。慈濟科技大學是花蓮今年唯一獲獎的學生單位。

創立於1948年的iENA德國紐倫堡國際發明展，與瑞士日內瓦、美國匹茲堡國際發明展並列為世界三大發明展。（編輯：黃世雅）1081108

花蓮慈濟科技大學護理系4名二技二年級學生研發「簡易式抽藥之安全針具」，獲iENA德國紐倫堡國際發明展金牌。（花蓮慈濟科技大學提供）中央社記者張祈傳真 108年11月8日