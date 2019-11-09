蔡總統：推醫療事故預防及爭議處理法促醫病關係

（中央社記者陳偉婷台北9日電）總統蔡英文今天表示，政府持續努力改善醫療環境，除住院醫師納入勞基法，也推動醫療事故預防及爭議處理法的立法，改善醫病關係外，也促進醫師勞動條件和執業環境。

中華民國醫師公會全國聯合會下午舉行第72屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮。會中表揚1249名奉獻醫療40至70年以上的行醫資深醫師，感謝他們對台灣醫療服務的長期付出和貢獻。

蔡總統下午致詞時表示，政府有責任改善醫療環境，努力提升基層醫療服務能量，導引民眾就醫習慣的改變，鼓勵醫療院所分工合作，希望可以提升醫療服務的效率，也避免醫療資源的浪費。

政府也持續改善醫師的勞動條件，蔡總統說，今年9月，住院醫師開始適用勞動基準法，保障工時與休假彈性；至於其他醫師的權益，政府也沒有忘記，將持續推動修法，希望能夠更完善、更全面地保障工作權益。

蔡總統也指出，對於日益增加的醫療暴力絕對「零容忍」，修正醫療法加重醫療暴力刑事責任，積極維持第一線醫療人員的基本尊嚴。

改善醫療糾紛，是政府刻不容緩的工作。蔡總統說，醫療糾紛的責任應朝向刑責合理化的方向改善。為了緩解醫療訴訟壓力，政府也積極推動「醫療事故預防及爭議處理法」立法工作，希望能有助推動醫療爭議改革，也能改善醫病關係。

醫師公會全國聯合會理事長、民主進步黨籍立法委員邱泰源則表示，台灣醫療環境正進行改革，全聯會推動醫療分工合作制度，讓醫院及基層都能均衡發展，以期在有限健保資源下，創造有效率且人性化的醫療模式，符合台灣邁向全民均健的國際目標，讓台灣醫療成就和品質持續在世界發光。

邱泰源說，頒獎典禮頒獎給多名行醫滿70年的資深醫師，正是這些優秀醫師薪火相傳，長期堅守崗位，守護全民健康，才能有今天的成績。（編輯：張芷瑄）1081109