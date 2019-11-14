治病新藥高價成難題 民團籲設癌症藥品基金

（中央社記者陳偉婷台北14日電）有些治癌新藥價格高昂，病友為了求生得散盡家財。癌症希望基金會提建言書，盼政府重視健保改革，並考慮設癌症藥品基金。社保司長商東福說，持續研議相關議題，但待社會共識。

第一屆亞太病友大會近日在台灣舉辦，癌症希望基金會發表癌症治療可近性政策建言書，主張政府應提高醫療保健支出、健保新藥新科技的預算應採前瞻性編列方式，且現行健保的部分負擔制度應大幅改革，才能杜絕浪費及體現使用者共同負擔的精神。

癌症希望基金會顧問張瓈文今天接受中央社記者採訪表示，新藥高昂的價格對國家醫療保險制度的財務衝擊過大，不是台灣獨有的問題，世界多國都在為新藥帶來的財務壓力傷透腦筋，癌友也可能因新藥天價而面臨持續或放棄治療的兩難。

癌希收集數名癌友的心聲，罹患肺癌第四期的張先生因體質特殊，連續接受多種治療都產生抗藥性，不得不自費接受各種健保不給付的新藥，迄今自費金額超過新台幣200萬元。另一名李小姐罹患乳癌，在健保給付藥品失效後，每個月的自費治療就超過17萬元。

張瓈文表示，目前民眾就醫的部分負擔只占全部醫療花費的6%，有些病友會認為，寧願平常多負擔一些，換取日後若得到重病、需要高價藥物治療可減輕負擔，而不是不能得到足夠的照顧。

癌希的建言書指出，健保財務有透支危機，現在正是推動健保部分負擔改革的時機，應落實使用者共同負擔的精神，部分負擔的收費標準應回歸健保法的法定比率（20%起跳），並應適度調整重大傷病患者免部分負擔的優惠。

此外，建言書也指出，因應高藥價時代，政府應審慎思考引進商業保險來補足健保給付的缺口，應啟動跨部會溝通。

衛生福利部社會保險司長商東福接受中央社記者訪問表示，健保改革牽涉層面很廣，除考量財務，也要兼顧醫療品質、公平正義，相關的討論持續都有進行，但有關增加保費、提高部分負擔、新藥納入健保等，都需充分討論、擬定共識，但很現實的是，現在共識度不高。

有些新藥治療費用高，商東福表示，以C肝藥物為例，政府願意投入大筆經費，除跟國家希望消滅C肝有關，也是因為C肝藥物有超過9成的治癒率。但其他疾病新藥未必有高效果，卻要健保或民眾埋單，也未必合宜，必須考量民眾負擔、公平正義的問題。

對此，張瓈文表示，可參考英國「癌症藥品基金」（Cancer Drug Fund）作法，先以試辦計畫給付較低的藥品費用，試辦期間蒐集病人用藥資料，證實療效明確則以合理價格納入健保給付，反之不予健保給付，如此不僅可避免病患太晚接受有效治療，也可確保健保資源用在刀口上。（編輯：張雅淨）1081114