確保跨國婚媒品質 內政部：防不法團體另起爐灶

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）為確保跨國婚媒經營品質，內政部今天於部務會報通過修正辦法，從事跨國婚姻媒合的法人若遭廢止許可，代表人4年內不得再申請擔任其他跨國婚媒的代表人或工作人員，防堵不法團體另起爐灶。

內政部發布新聞稿表示，過去曾有團體在遭廢止許可前後，即另申請成立新的跨國婚媒法人，續行不法，影響民眾對法人的信賴。因此，這次修正「財團法人及非營利社團法人從事跨國境婚姻媒合許可及管理辦法」，明定遭廢止許可的法人代表人，4年內將不得再申請擔任其他跨國婚媒的代表人或工作人員，且不得同時任職於不同的跨國婚媒法人，以保障民眾權益。

內政部強調，為加強保障有跨國婚媒需求的民眾權益，針對從事跨國婚媒的法人會嚴加把關，阻絕並持續汰除不適任者。這次跨國婚媒管理辦法修正草案將依法制作業程序，於近期發布施行。

此外，內政部表示，為給予違法者自新的機會及考量民眾職業自由與比例原則，這次也調整不得申請從事跨國婚媒的管制年限，對於僅違反行政法規者，調整為管制4年；違反刑法等刑責較輕者，管制10年；其餘仍為永久管制。

另外，內政部指出，這次也放寬跨國婚媒許可證的有效期限，從原本3年效期放寬為4年，以簡化申請許可證的作業。

內政部進一步表示，目前經政府許可，從事跨國婚媒的合法法人團體共有33家，民眾可至內政部移民署網站查詢相關訊息。移民署呼籲有需要的民眾，多詢問、多比較，選擇合法的團體，才有保障。（編輯：楊凱翔）1081114