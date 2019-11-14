交通不便沒誘因 政府出手盼偏鄉公費醫留任

衛生福利部醫事司司長石崇良（圖）說，「優化偏鄉醫療精進計畫」除了給獎勵，也會考慮公費醫師的生涯規劃、進修發展、家庭或小孩教育等問題，盼增加公費醫師期滿留任誘因，穩定偏鄉醫師人力。中央社記者陳偉婷攝 108年11月14日

（中央社記者陳偉婷台北14日電）偏鄉公費醫師難尋，恆春基督教醫院院長陳志成感受深。他曾為了找公費醫，特別北上拜託，才招收到恆基「史上第一名」公費醫。他說，政府投注資源，應有助公費醫留任。

近年公費醫師人力有明顯缺口，但公費醫師又是離島、偏鄉的醫療主力。為鼓勵期滿的公費醫師留任，行政院今天宣布「優化偏鄉醫療精進計畫」，將補助每人每月新台幣7萬到10萬，且依科別、偏遠程度另有加成，最高可到18萬元，明年起開辦。

陳志成下午接受中央社記者採訪時表示，過去可能受限恆基地理位置、醫院條件，從來沒有公費醫師願意到恆基服務。2017年那年，公費醫師選填志願「放榜」結果，一如以往，沒有任何公費醫師願意來。

但陳志成不放棄，他為了招收公費醫師，特別北上出席他不需要到場的分發會，跟每一名公費醫師交換名片，並說明恆基環境，希望還有機會爭取。

在握過一雙雙公費醫師的手後，陳志成迎來一個沒讓他失望的成果。公費醫師曾榮賦願意到恆春「下鄉」，且從此之後，可能因為公費醫師間「呷好道相報」，打開恆基知名度後，自此每年都有公費醫師選填，陳志成不再受「無醫可用」之苦。

曾榮賦晚間接受中央社記者採訪表示，公費醫師「下鄉」填志願是「一個蘿蔔一個坑」，他選填還是考量現實的條件，希望交通方便、離家近。但選填志願沒上，到分發現場時，也因抽籤抽輸而不知道該去哪間醫院。

曾榮賦還記得，當時看到陳志成很誠懇、用心地跟公費醫師介紹恆基，且還聽說陳志成沒去陪小孩考學測，反而來分發現場，「一時被感動就選了恆基」。

但當時曾榮賦住在台南，從恆基放假回家時，光是單趟車程就要4小時，還得轉車，相當辛苦。儘管如此，曾榮賦未曾後悔。他也坦言，恆基交通不便、但又不夠偏遠導致沒有特殊加給可領，確實是公費醫師不想選填的主因。

陳志成說，醫院為了留住公費醫師，必須擴充醫院設備、整頓環境，恆基為了留住人才，在醫院附近租了5間民宿給醫護人員當宿舍。政府願意挹注偏鄉資源，應有助期滿的公費醫師留任。

不過，陳志成表示，政府除了給公費醫師獎金，也應考慮到醫院經營的付出，且公費醫師分派應考量在地需求。

衛生福利部醫事司司長石崇良說，精進計畫除了給獎勵，也會考慮公費醫師的生涯規劃、進修發展、家庭或小孩教育等問題；此外，同步強化在地緊急醫療處理能力、推動遠距醫療等，提升民眾的醫療可近性。

石崇良說，如恆春過去數十年沒有婦產科醫師可以接生，但恆基成為婦幼專責醫院後，產婦就可在地生產，不用再舟車勞頓到都會區去生。恆春的枋寮醫院從今年7月開始，也可以執行24小時的心導管治療，可因應突發狀況。（編輯：葉俐緯）1081114