金門迷路水獺寶寶送台北休養 能否野放待觀察

（中央社金門縣16日電）一名工程師13日下午在金門文化園區管理所停車場拾獲小水獺，金門建設處今天說，水獺在台北市立動物園休養，因有感冒症狀，正由專人照護，將視復原狀況決定是否送回金門野放。

建設處農林科表示，台電工程師邱明椿13日下午在金門文化園區管理所停車場，發現小水獺獨自行動，動作遲緩明顯有異，隨即送往動植物防疫所，轉交金門縣野生動物保育暨救傷協會的獸醫師進行初步檢查。

建設處透露，水獺寶寶活力尚可，對外界好奇，並無警戒及想逃脫行為；測量身長約47.5公分，為雌性幼獸，體重約0.7公斤。但因水獺寶寶鼻腔一直有分泌物，所以隨即與台北市立動物園接洽，14日早上便將水獺搭機後送處理。

台北市立動物園初步檢查，水獺寶寶小病毒和犬瘟熱快篩都呈陰性反應，聽診與觸診無明顯異常，身體部分區塊有毛球，也未發現體外寄生蟲，犬齒、前臼齒和臼齒則已經發育，推測應為2個多月剛要轉換食物階段，這時幼獸活動力較大，會自行或跟母獸爬出窩。

在檢查期間，水獺寶寶也出現一次流鼻水情形，疑似呼吸道感染，獸醫師立即給予抗生素治療並持續觀察，另外欄舍也特別加強溫度控制，預防失溫。

農林科科長鍾立偉說，水獺寶寶對於代奶接受度頗高，只是一開始使用市售狗貓奶瓶時，奶嘴被咬壞，後來改用人類小寶寶奶瓶餵奶，搭配餵食鯛魚薄片。不過，水獺寶寶其中有幾餐出現只想喝奶情形，保育員要花費較長時間，慢慢哄牠吃下魚肉。

另外，為了提升水獺寶寶未來野放可能性，建設處表示，目前獸醫師和保育員在診療或照養過程中，都必須穿戴全套防疫設備，遮住大部分面貌，以避免水獺寶寶對人類留下太深印象。

建設處指出，金門縣歐亞水獺保育中心已完成先期規劃，現由工務處協辦工程細部設計招標作業，預定明年動工，後年完工。屆時若歐亞水獺發生任何問題，就無需後送到台灣處理。（編輯：洪學廣/吳協昌）1081116