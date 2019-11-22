穩定花生價格 中央和地方攜手保障農民權益

雲林縣長張麗善（前右5）與雲林縣農會總幹事簡明欽（前右4）等人22日舉辦記者會，宣布縣府針對二期轉作花生對地補貼每公頃2000元。中央社記者姜宜菁攝 108年11月22日

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）農委會主委陳吉仲為穩定雲林花生價格，4天內訪雲林縣3次，今天到雲林與農民對談，並說農委會的新台幣20億元資金已到位，中央和地方攜手保障農民權益。

雲林花生產地收購價格短短一週驟跌，為穩定花生價格，農委會宣布準備20億元以每台斤40元收購雲林花生。

雲林縣長張麗善與雲林縣農會總幹事簡明欽等人今天舉辦記者會，齊喊「農民有困難、縣府來承擔」、「農民有困難、農會來協助」，並呼籲農委會立即撥款，農會配合政策，縣府並針對二期轉作花生對地補貼每公頃2000元。

張麗善接受媒體聯訪時表示，縣府只是點出問題，絕無與中央對立，為照顧花生農民，雲林縣府宣布針對二期轉作花生對地補貼每公頃2000元，今年雲林二期作花生申報轉作面積8348公頃，粗估需1700萬元，縣府將籌措資金。

陳吉仲今天下午在立委劉建國和蘇治芬陪同下到崙背鄉順天宮與農民座談，他說，針對網路上的不實流言、企圖傷害農民，農委會絕對不會妥協。

針對張麗善縣長要農委會加碼補助，陳吉仲說明，農委會資金早就到位，張麗善終於願意和農委會站在一起，他樂見其成。（編輯：黃世雅）1081122