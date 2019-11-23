台電邀親子同樂 吉祥物首度現身動物園推環保

台電24日上午將在台北市立動物園大門內廣場舉辦吉祥物「嗶寶」初登場同樂會，透過闖關遊戲與DIY手作攤位等活動推廣環保觀念。圖為台電過去活動。（台電提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年11月23日

（中央社記者廖禹揚台北23日電）還在煩惱假日去處的爸爸媽媽們看過來，台電24日將在台北市立動物園舉辦親子同樂會活動，推廣環保觀念，現場不僅有首度現身的台電吉祥物與民眾同樂，還有機會得到多項好禮。

這次是台電首度在台北市立動物園舉辦親子同樂會，由專責推廣綠色環保觀念的網路平台「台電綠網」主辦，不僅有帶動唱、抽獎活動，也規劃同樂會闖關與DIY手作攤位，用多元活潑方式推廣綠色環保觀念。

台電表示，先前從逾600件投稿作品中脫穎而出的吉祥物「嗶寶」將首次以實體現身，外型結合電燈泡與蜜蜂、並以綠葉做為翅膀的嗶寶，象徵台電無時無刻為台灣提供豐沛電力、希望像燈泡般帶來光明，同時持續追求低碳能源科技與永續創新的目標。

為鼓勵民眾參與，台電除在15日送出150組動物園門票，活動當天也準備100名早鳥報到禮，包括保冷袋、嗶寶擦拭布與L資料夾，現場完成6項闖關遊戲，即可獲得棉花糖或爆米花、手機架、太陽能手電筒等小禮物，台電綠網會員還可參與抽獎，包括市價超過2萬元的Dyson三合一涼暖空氣清淨機、迪卡儂腳踏車、日象快煮壺、保鮮盒、手工肥皂等30多項好禮。

此外，參與環保酵素攤位有獎徵答，還可免費將限量100罐的100毫升環保酵素洗碗精帶回家，拿好禮還能響應環保。

台電表示，親子同樂會活動將在24日上午10時至下午3時於動物園大門內廣場舉辦，詳情可參考台電綠網網站（https://greennet.taipower.com.tw）。（編輯：郭萍英）1081123