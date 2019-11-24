台南拚觀光 日本大阪道頓堀辦芒果乾試吃

台南市政府拚觀光，在日本大阪道頓堀川前舉辦芒果乾試吃活動，日本民眾直呼「喔伊係伊（日語）」，還手持宣傳手拿板，拍照上傳個人社群媒體。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年11月24日

（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市政府拚觀光，不只砸重金租下日本大阪道頓堀地標「跑跑人」旁數位看板播放台南農特產及景點，今天更在看板前道頓堀川旁舉辦台南芒果乾試吃，讓日本民眾驚呼「好吃」。

台南芒果乾試吃今天上午10時在大阪道頓堀川前Riverwalk舉辦，試吃時間是6小時，現場參與者只要手持宣傳手拿板，拍照上傳個人社群媒體，並標記標籤台南大阪直航、台南旅遊或台南水果好吃，就能獲贈1包台南芒果乾。

台南市政府農業局人員表示，道頓堀川前的芒果乾試吃活動頗受好評，不只日本民眾直呼「喔伊係伊（日語）」，還手持宣傳手拿板，頻頻拍照上傳個人社群媒體。現場也有台灣旅客打卡響應，他們說，看到台南廣告在日本播放，倍感親切。

台南市長黃偉哲說，日本觀光客消費力強，和台灣關係友好，他要求農業局透過台南水果特色和景點風光，吸引日本關西民眾到台南觀光及品嚐在地優質水果。

台南市政府農業局長李朝塘表示，明年台南鳳梨及芒果等農產品產期逼近，他希望藉由芒果乾試吃及宣傳影片，吸引大批日本旅客到台南。

大阪道頓堀是日本著名的旅遊勝地，幾乎每位遊客到道頓堀，都會在道頓堀川橋上留下和「跑跑人」看板的合影，也會到橋下大快朵頤，市府看上當地來自全球各地的人潮，就在「跑跑人」旁商店街「戎橋筋」上方租下3面大型數位看板及右下方1面小螢幕，以播放行銷台南的影片。

影片廣告主題定調為「台南甘味旅行直行便－與浪漫的距離：3小時」，以台南水果貫穿劇情，結合知名景點，每次影片播放時間是30秒，18日開播，為期1週，今天是最後1天。（編輯：黃世雅）1081124