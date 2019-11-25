統一發票9-10月新增3個小確幸 中獎機率變高了

108年9、10月期統一發票25日開獎，中獎民眾自12月6日起可開始領獎，領獎期限至2020年3月5日止。中央社記者吳佳蓉攝 108年11月25日

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）9、10月統一發票今天開獎，特別獎獎號41482012，本期還新增3項小確幸，包括增開40萬組新台幣500元雲端發票獎，6獎（200元）獎項多1組，以及扣稅門檻提高，中4獎（4000元）者可省稅800元。

9、10月期統一發票特別獎（1000萬元）獎號41482012，特獎（200萬元）獎號為58837976，頭獎（20萬元）3組分別是20379435、47430762及36193504。本期增開3組6獎（200元）獎號則為693、043及425。中獎民眾自12月6日起可開始領獎，領獎期限至明年3月5日止。

同時，9、10月發票比起先前多出3項小確幸，第一，民眾以手機條碼、悠遊卡、信用卡或網購會員載具等索取不印出紙本電子發票證明聯的「雲端發票」，可多出40萬個對中500元雲端發票專屬獎機會，一期總獎金多出2億元。

第二，從9、10月期起至年底，統一發票將再增開1組6獎（200元），合計共會開出6組6獎獎號；財政部估計，增開1組6獎約可增加94.1萬個中獎機會。

第三，受惠政府舉辦彩券中獎獎金扣稅門檻，從12月起由2000元提高至5000元，9、10月發票12月6日開放領獎後，幸運對中4獎（4000元）者，將可直接少扣20%所得稅，等於省下800元稅金。至於7、8月期中4獎（4000元）者，記得自行等到12月後再領獎，才能省下800元所得稅。

另一方面，財政部也提醒，至今7、8月統一發票，還有4張特別獎（1000萬元）中獎發票．以及3張特獎（200萬元）中獎發票還沒來兌領，領獎期限至明年1月6日。

未領特別獎（1000萬元）發票中，消費金額最小一張僅30元，為Goole Play開出的應用程式發票；特獎（200萬元）未領發票金額最小一張則為統一超商苗栗公館「館福門市」開出的10元麥香紅茶發票。

此外，財政部特別提醒，有一張統一超商金門「陽翟門市」開出的63元巧克力發票，幸運對兌中了特獎200萬元，且中獎發票已存在得主的一卡通載具中，只要用i-bon等超商多媒體事務機（kiosk）印出紙本電子發票證明聯就可領獎，距離百萬獎金只差一個步驟，千萬別錯過。（編輯：趙蔚蘭）1081125