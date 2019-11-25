更多編輯台推薦新聞：
測不到病毒即無傳染力 愛滋感染者自然懷孕生產
生活

測不到病毒即無傳染力 愛滋感染者自然懷孕生產

圖輯／香港區議會選舉這一天 鏡頭銘記民主之役
兩岸

圖輯／香港區議會選舉這一天 鏡頭銘記民主之役

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

嘉義優質椪柑外銷 年出口量拚500公噸

最新更新：2019/11/25 17:01
嘉義縣長翁章梁（前左）25日前往梅山鄉柑橘外銷集貨包裝場，訪視了解椪柑外銷情形。翁章梁說，嘉義縣椪柑今年出口量已逾200公噸，年底可達500公噸。中央社記者黃國芳攝　108年11月25日
嘉義縣長翁章梁（前左）25日前往梅山鄉柑橘外銷集貨包裝場，訪視了解椪柑外銷情形。翁章梁說，嘉義縣椪柑今年出口量已逾200公噸，年底可達500公噸。中央社記者黃國芳攝　108年11月25日

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）嘉義縣近日將外銷36公噸的青皮椪柑到加拿大，縣長翁章梁今天前往梅山鄉柑橘外銷集貨包裝場，訪視椪柑外銷情形；他說，椪柑今年出口量已逾200公噸，年底可達500公噸。

嘉義縣柑橘類栽植面積約3000公頃，包含葡萄柚、柳丁、椪柑、茂谷柑等品項，其中椪柑近1700公頃，主產區為竹崎鄉、梅山鄉，其中青皮椪柑是嘉義縣的特色果品，更是每年外銷的主力農產品之一。

翁章梁表示，嘉義縣的椪柑有時因氣候關係產量會變多，國內無法消耗，就會外銷，讓價格不致於崩盤。果農透過當地的集貨場選果、分級包裝，行銷到國際市場，一方面可創造出口收益，另一方面也有助於穩定國內市場交易價。

翁章梁說，香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞、加拿大、中東等地都是嘉義縣主要的出口對象，今年的椪柑出口量已超過200公噸，預計年底前可達目標量500公噸。（編輯：唐聲揚）1081125

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報