嘉義優質椪柑外銷 年出口量拚500公噸

嘉義縣長翁章梁（前左）25日前往梅山鄉柑橘外銷集貨包裝場，訪視了解椪柑外銷情形。翁章梁說，嘉義縣椪柑今年出口量已逾200公噸，年底可達500公噸。中央社記者黃國芳攝 108年11月25日

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）嘉義縣近日將外銷36公噸的青皮椪柑到加拿大，縣長翁章梁今天前往梅山鄉柑橘外銷集貨包裝場，訪視椪柑外銷情形；他說，椪柑今年出口量已逾200公噸，年底可達500公噸。

嘉義縣柑橘類栽植面積約3000公頃，包含葡萄柚、柳丁、椪柑、茂谷柑等品項，其中椪柑近1700公頃，主產區為竹崎鄉、梅山鄉，其中青皮椪柑是嘉義縣的特色果品，更是每年外銷的主力農產品之一。

翁章梁表示，嘉義縣的椪柑有時因氣候關係產量會變多，國內無法消耗，就會外銷，讓價格不致於崩盤。果農透過當地的集貨場選果、分級包裝，行銷到國際市場，一方面可創造出口收益，另一方面也有助於穩定國內市場交易價。

翁章梁說，香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞、加拿大、中東等地都是嘉義縣主要的出口對象，今年的椪柑出口量已超過200公噸，預計年底前可達目標量500公噸。（編輯：唐聲揚）1081125