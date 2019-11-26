西雅圖咖啡涉摻低價豆 量販業者受理退換貨

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）西雅圖咖啡被爆摻入低價咖啡豆販售，量販業者表示，已經將相關商品下架，若消費者曾購買相關商品，可以持商品及發票或相關紀錄到門市辦理退換貨。

士林地檢署今天指出，西雅圖咖啡宣稱100%阿拉比卡咖啡豆產品，不過，西雅圖咖啡經營者馥餘公司涉嫌攙偽低價羅布斯塔咖啡豆。檢調已經在昨天展開搜索約談行動，劉姓總經理今天繳回犯罪所得新台幣1000萬元。

相關產品在西雅圖咖啡門市及賣場通路陳列販賣，全聯表示，已全數下架所販售的西雅圖4款商品，從今天起至明年1月25日，消費者可以憑實體商品及發票，或是實體商品及卡友交易紀錄到原門市辦理退換貨。

全聯可退換貨商品包含ESP西雅圖極品經典綜合咖啡豆、ESP西雅圖精緻義式焙煎咖啡豆、西雅圖嚴選早餐綜合咖啡豆（中焙）、西雅圖嚴選老饕綜合咖啡豆（深焙）。

家樂福也說，已將商品下架，若顧客曾在家樂福購買西雅圖咖啡豆商品，可持發票與商品在全台門市退換貨。

好市多行銷企畫副總經理王友玫表示，店內銷售的西雅圖咖啡都是即溶咖啡，並未販售有疑慮的13件品項，請會員不用太過擔心。（編輯：林孟汝）1081126