敏感族群猝死臭氧可能是禍源 環團盼檢討空品標準

（中央社記者王揚宇、張雄風台北5日電）台灣健康空氣行動聯盟今天表示，臭氧可能是敏感族群猝死禍源之一，而今年秋分到11月底，高屏地區每日最高8小時平均臭氧濃度，超過WHO的危險健康警戒線，政府應檢討空品標準，保護民眾健康。

台灣健康空氣行動聯盟、高雄健康空氣行動聯盟今天在立法院召開記者會，公布國內臭氧相關數據，並於現場發布新聞稿說明訴求，包括入冬以來，非常敏感族群猝死事件頻傳，臭氧可能是敏感族群猝死禍源之一。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，氮氧化物跟有機揮發物，暴露在陽光下時，就會促進臭氧的形成；國際醫學研究顯示，僅1個小時的高濃度臭氧暴露，即可能帶來立即呼吸問題，導致心律不整等心肺疾病；2個小時的高濃度臭氧暴露，可能猝死。

葉光芃表示，根據世界衛生組織（WHO）的臭氧空品準則要求，每日最高8小時平均值應低於50ppb，而根據國衛院學者研究發現，從30ppb到60ppb臭氧濃度，其健康危害比是正相關的線性陡升。

葉光芃說，當每日最高8小時平均臭氧濃度的基線水平超過35ppb，每增量5ppb，恐將增加0.3%至0.5%的每日死亡率；倘若每日最高8小時臭氧濃度增加至50ppb，則會有1%至2%的每日死亡率。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，今年1月1日到11月30日的台灣各地臭氧空品數據，從今年秋分到11月底，台灣南部，尤其是高屏地區的每日最高8小時平均臭氧濃度，幾乎皆高於54ppb，明顯超過WHO劃設的危險健康警戒線。為保護民眾健康，特別是敏感族群，希望政府檢討空品標準，降低空污對民眾的危害。

行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處告訴中央社記者，目前台灣8小時臭氧濃度平均值標準與韓國相同為60ppb，雖然略高於世界衛生組織的要求50ppb，但環保署會持續滾動檢討；近幾年各地區臭氧濃度已有改善。

空保處表示，雲嘉南石化工業較多，易生成臭氧，環保署現已推行三級防制區削減臭氧前驅物氮氧化物，降低氮氧化物就能有效抑制臭氧生成；目前以加嚴前驅物為優先考量，會再逐步檢視政策和策略。（編輯：蘇志宗）1081205